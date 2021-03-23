房東將免費提供的20個名牌包拍下。(圖取自租屋網)

房東寫下了入住後可享有的免費優惠。(圖取自租屋網站)

在外租屋最怕遇到惡鄰居和怪房東。一名女大生分享，最近她在租屋網站上無意間看到一奇葩文案，房東號稱該物件是總統套房，月租3999元，最短租期是99年，更用心寫了一大串租屋文案，入住需符合8大條件，更免費提供名牌包，每月租金補助一半，還自稱是「全球最好屋主」，讓原PO看完後忍不住分享，「這是正常的嗎？」

女網友在Dcard上分享，最近在找新的租屋處，無意間看到了一間叫做「女學生＋少女＋千金小姐＋公主＋美女的最愛」的套房，由於名稱太過奇葩，讓她忍不住點近去細看，一看之後發現房東洋洋灑灑列了一大堆文案，「看屋送租屋金2000元、簽約送租屋金3000元、全球頂級名牌包（GUCCI加等等20多個）可免費使用」。

除此之外，房東還自稱是「全球最好屋主」，更稱該物件是頂級總統大套房，每月最高還可領到6000元的補助。不過房東對於房客要求非常高，共列了8點要求，第一，限女生；第二，必須要有錢；第三，信用需要非常好；第四，品德非常好；第五無不良嗜好；第六，需要有潔癖；第七，完美主義，最後需要有相當高的品味，符合以上條件才可以入住。

貼文發出後，不少網友實際進入網站查看照片，發現房間設置普通，紛紛留言表示，「好瘋喔好好笑，裝潢長那樣還要求租客要有高品味」、「總統套房？汽車旅館都比它好」、「題外話，第一次看到冷氣裝這麼下面欸」、「床邊那個是熱水器嗎…這到底是什麼神奇的擺設，還有暖氣放在上面，冷氣裝在下面，整個顛倒欸」、「太瘋了吧我要笑死，拿去google一下真的是不得了...」、「這是徵老婆吧，好可怕」。

(中時新聞網)