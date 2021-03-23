俄羅斯空軍的1架Tu-22M3超音速轟炸機，星期二在卡盧加州(Kaluga Oblast)發生起飛前事故，機上3名組員不知原因在地面彈射，因傘外張開而摔死。

原本防衛部落格(Defence-Blog)報導稱，這架Tu-22M3在卡盧加州的謝柯夫卡空軍基地(Shaykovka AFB)墜毀，但隨後國際文傳電訊社(Interfax)報導，轟炸機並非墜毀，而是未起飛，飛行員就啟動彈射椅。

航空學家(The Aviationist)報導，俄羅斯國防部的聲明說，其中3人受到致命傷害，因為降落傘無法及時張開「海拔太低，降落傘無法工作，3名機組人員落地時遭受了致命傷害。」

塔斯社稱，1名機組人員倖存下來，他目前在Shaikovka醫療所治療。

Tu-22M2(上)與Tu-22M3(下)，進氣口明顯做了修改。(圖/莫斯科航空博物館、俄羅斯空軍)

Tu-22M3的機組人員有4名：2名飛行員坐在最前面（左方為正駕駛，右側為副駕駛），後排是導航員（右側）和武器系統控制員（左側）。所有機組人員都在ASS（自動救援系統）內連接了KT-1M彈射座椅。根據「俄羅斯戰機」專書，該型彈射椅在60公尺以下的高度，安全彈射的速度標準是時速130公里。儘管我們的消息來源認為要到時速140公里。

Tu-22M3是圖波列夫設計局(Tupolev)在1970年代，為蘇聯設計的可變後掠翼、遠程戰略和海上打擊轟炸機，原型機於1969年問世，但真正的量產型在1972年服役，並且經過M1、M2、M3的改良，M3型在1977年首飛，進氣口改成類似MiG-25、F-15的矩型進氣口，裝備了推力更大的NK-25發動機，速度提升到2.05馬赫，令北約相當防備。不過，北約高估了它的航程，因為蘇聯在飛機輕量化工藝上一直做的不好，過重的機體限制了Tu-22M3的飛行距離。

2019年1月22日，Tu-22M3也發生一起致命事故，摩曼斯克州列涅戈爾斯克空軍基地(OlenegorskAFB)的1架Tu-22M3在暴風雪天候下冒險降落，結果直接滑出跑道翻滾起火，機上4名組員2死2重傷。

(中時新聞網)