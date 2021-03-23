網紅陳玟媛擁有天使臉蛋和魔鬼身材，加上神似性感女神許維恩，在校期間就相當有名氣，就讀師大時就是校花，畢業後成為營養師的她，也積極經營社群，被不少業配廠商相中，近日，她曬出一張辣照稱減肥失敗，不過火辣身材卻迷倒不少網友。

陳玟媛穿上黑色短版背心搭超短裙，渾圓雪乳和事業線都出來見客，一雙辣腿更是修長，白裡透紅的牛奶肌膚相當迷人，並嬌喊「我老了...這樣穿好冷，還是拍拍照就好（甚至還要憋氣縮肚）！」

陳玟媛更嚷嚷衣服好緊、減肥失敗，不過完全看不出贅肉的好身材，讓網友都直呼太辣，她也透露平常不會穿這樣出門。另外她之前分享的業配照，更穿上緊身平口上衣，豐滿上圍呼之欲出，讓網友大飽眼福。

陳玟媛身材超火辣。(圖／翻攝自IG)

畢業於師大人類發展與家庭學系營養科學組的陳玟媛，因為五官立體，有點像混血兒，在校時就有「師大許維恩」封號，她也曾上節目透露，自己會好幾種樂器，包括鋼琴、爵士鼓和長笛，也喜歡烘焙和旅遊。

而陳玟媛畢業之後成為營養師，同時也是網紅，她積極經營Instagram、YouTube，吸引不少粉絲追蹤，加上為了維持精實身材，還會三不五時就到健身房報到，高人氣讓她紅到香港，被港媒稱讚美貌和智慧並重。

(中時新聞網)