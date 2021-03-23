主場的中信兄弟今天來到澄清湖棒球場，靠著陳子豪在8局下從富邦悍將投手林柏佑手中敲出逆轉2分炮，助隊以3比2氣走對手，喜迎隊史1600勝。
兄弟此役推出洋投加百利先發，5.1局投球中被敲6支安打，其中包含被王正棠轟出1支2分炮，退場時球隊還以0比2落後，以敗投候選人身分退場。
不過接替上場的投手廖乙忠、蔡其哲、李振昌都沒再失分，打線也有所突破，6局下許基宏、詹子賢、周思齊都敲出安打追回1分，8局下，陳子豪在2出局一壘有人時，從林柏佑手中敲出右外野2分炮，奪下4連勝。
(中時 )
主場的中信兄弟今天來到澄清湖棒球場，靠著陳子豪在8局下從富邦悍將投手林柏佑手中敲出逆轉2分炮，助隊以3比2氣走對手，喜迎隊史1600勝。
兄弟此役推出洋投加百利先發，5.1局投球中被敲6支安打，其中包含被王正棠轟出1支2分炮，退場時球隊還以0比2落後，以敗投候選人身分退場。
不過接替上場的投手廖乙忠、蔡其哲、李振昌都沒再失分，打線也有所突破，6局下許基宏、詹子賢、周思齊都敲出安打追回1分，8局下，陳子豪在2出局一壘有人時，從林柏佑手中敲出右外野2分炮，奪下4連勝。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。