國票金控董事會23日決議2020年度盈餘分配案，擬配發現金股利0.65元，股票股利0.35元，合計1元，並將在6月18日的股東常會中議決。

國票金控表示，現金股利配發總金額18.76億元，同時辦理盈餘轉增資10.1億元，發行新股1.01億股，每股面額10元，即每千股無償配發新股35股，分配不足1股的畸零股數，依公司法第240條規定辦理，股數由董事會洽特定人按面額價購買。發行新股與原發行普通股相同，本次增資資金，主要做為充實營運資金並增進經營實力。

國票金控指出，該公司董事會並決議股東常會召開日期為6月18日，及通過年度合併財務報告，利息淨收益22.77億元，淨收益85.70億元，稅前淨利47.42億元，淨利37.34億元，歸屬於母公司業主淨利32.48億元，基本每股盈餘1.12元，總資產3,167.57億元。

(工商 )