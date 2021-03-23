國內首樁「金金併」成功了！富邦金控股今傍晚宣布，公開收購日盛金融控股數達53.84％，已達公開收購標準，將備妥500億元銀彈，百分百收購日盛金；富邦金控董事長蔡明興表示，金金併不僅強化銀行、證券業務，更能擴大經濟規模與效益，朝「亞洲一流金融機構」願景邁進。

富邦金成功併購日盛金，是國內「金金併」的重要里程碑；政治大學金融系教授殷乃平表示，富邦金的強項是保險、銀行，日盛金的強項是證券，正好補足富邦較弱的區塊，奠定了富邦金成為「全方位」金控公司的基礎。

蔡明興表示，併購日盛金後，可強化銀行、證券業務，擴大整體規模經濟與效益，平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台，提供客戶更優質、多元化的產品與服務。

富邦金控表示，將待主管機關核准為前提，盡速完成整併計畫，期盼強化旗下銀行及證券業務規模，發揮營運綜效，共創股東、員工、產業的多贏局面。

蔡明興則感謝日盛金控股東支持，成就國內「金金併」的首例，這次以公平、公開的方式，成功公開收購日盛金控，不僅是富邦深耕60年的新里程碑，更是國內金融產業重要的一步。

富邦金控以每股新台幣13元，公開收購日盛金控在外流通過半數股權，並於2月24日獲公平交易委員會決議通過不禁止結合，富邦金控表示，公開收購股數達日盛金控已發行普通股股份總數53.84％，公開收購條件即已成就，富邦金控預計於3月30日完成公開收購股權交割。

按照富邦金控規劃，將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證券及富邦證券之合併、日盛銀行及台北富邦銀行合併等業務整併；富邦金控強調，員工是公司最重要的資產，將保障員工工作權益，提供更寬廣多元的發揮舞台，期盼日盛員工共同參與富邦金控未來成長。

富邦也將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，並將建立多元員工溝通管道，加速企業文化融合，提供員工安定的工作環境；富邦金強調，有多次成功且平順的整併經驗，目前公司內許多高階主管、員工都是於不同整合階段加入的成員，富邦也期盼日盛員工加入富邦大家庭，共同參與公司未來成長。

為支應合併案後續價金，以及展現百分百持股的決心，富邦金控表示，將發行普通股與特別股合計募集約新台幣500億元，而增資計畫待董事會通過並取得主管機關核准，預計下半年取得增資款項。

(中時 )