情侶交往時最無法容忍對方劈腿，大陸一名女大生得知男友劈腿學妹，火冒三丈衝到教室質問對方，還連賞了好幾個巴掌，大陸網友看完這段1分22秒影片紛紛大讚：「姐妹太牛了！」

影片中可見，一名身穿黃色上衣的女子衝進教室就對大家：「他（男友）說女朋友對他很關心，但是他不捨得分手，雖然已經沒感情了，他缺愛呀！」接著問男友：「你很缺愛嗎？」、「你就是一邊跟她要愛，一邊來找我開房嗎？」

女子在微博朋友圈發文透露，她與男友交往1年半，分手3個多月後才知道，原來對方與她談戀愛期間，劈腿學妹，還騙對方沒有女朋友，後來男友向學妹坦承有女友，不過已經分手，讓她氣得大罵：「舞台上的演技不怎麼樣，生活上的演技卻很行，真沒見過你這麼噁心的人」。

女大生愈講愈激動，忍不住動手推男友：「你知不知道，我對每一段感情都很認真呢？」說完馬上狂甩對方好幾個耳光怒嗆：「我睡過的男人，你最差勁，去你的3秒男」，在場其他同學看到這一幕全嚇傻。

網友對女大生的行為大讚：「好帥氣的姐姐」、「打得好，幹得漂亮」、「霸氣！」、「我應該這樣對我前男友的」、「好傢伙」。男友事後坦承，戀愛期間確實與學妹搞曖昧，雖然自己有錯，卻強調曖昧不算是出軌，頂多是垃圾而己。

(中時新聞網)