台灣民意基金會今（23）日舉行三月份民調記者會，董事長游盈隆指出，民調顯示反萊豬公投，高達六成二的人會去投票，包括民進黨支持者有將近五成可能會去投票，這是民進黨的隱憂，要面臨無法說服自己支持者的困境。民進黨面對的不是只有國民黨的反彈，而是全民反彈。

財團法人台灣民意基金會上午在台大校友會館舉行三月民調發表會，由基金會董事長游盈隆主持，並邀請民進黨前立委林忠正、國民黨前立委林郁方、前台南縣長蘇煥智等三位與談。

按今年8月28日可望同步舉行「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」等四項公投。

最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，五成四基本上樂見「藻礁公投」通過，二成五不樂見。

蘇煥智解讀，保護藻礁公投一開始認知度很低，但是這次民意調查卻發現，高達五成四支持保護藻礁，且年輕人支持度很強，而這些支持藻礁保護的年輕人，可能也是支持蔡英文兩岸政策，但卻是蔡政府藻礁政策的主要反對者。

另外，台灣人對反萊豬公投的態度，在20歲以上台灣成年人中，有高達六成二贊成用公民投票的方式推翻蔡政府的萊豬進口政策，三成一不贊成。顯示絕大多數人都不滿意蔡政府開放美國萊豬進口。

如果這兩項公投通過，對於蔡英文能源的政策會造成很大影響。

關於蘇內閣整體施政表現，最新民意顯示，有五成四基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，三成三不滿意。滿意的人比不滿意的人多21個百分點。這項發現意味著，蘇內閣整體施政表現獲得絕大多數民眾的肯定和支持。 蘇貞昌下台危機暫時解除，但八月公投才是決戰點。

(中時新聞網)