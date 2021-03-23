宏全(9939)23日董事會通過2020年合併營收193.48億元、年減約10.12％，但因營運績效轉強，稅後淨利16.55億元、年增19.87％，EPS 5.72元，創下獲利及EPS歷史新高。會中也通過去年度股利，擬配發每股股息3.6元，若以23日收盤價67.7元，殖利率約5.3％。

宏全表示，集團近年來持續調整產線、強化公司體質與創新策略布局，獲利穩定增長，配息也再創歷年來新高。

宏全說，由於隨著新產線開出，及供應新產品，如乳品包材及調味品包材等大廠，已陸續階段性量產交貨，可望帶動單月營收增長；接下來，公司還有印尼的2條無菌飲料生產線，將於第二季投產，將可持續挹注公司營運成長動能。

宏全指出，近幾年積極擴大布局腳步，不停歇，日前已取得台中港務局台中自由貿易港區承租20年土地使用權，將規劃興建宏全自貿廠，利用自貿港區優勢，主打外銷國際市場。另外，宏全在菲律賓廠、北非阿爾及利亞，也將於明、後年陸續加入營運，將可望成為公司新一波的營運成長重點。

(工商 )