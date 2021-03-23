全台水庫告急，不僅民眾缺水，中科各大廠也恐陷入缺水危機！成中恆營造共有十處的在建工程，進行抽取地下水，每日水量抽取量超過十萬噸，成為台中市開挖抽取地下水量最多的營造廠。為善盡社會責任，成中恆決無償提供地下水資源，目前台積電及大立光皆表達意願。台積電23日派廠務團隊，至各工地視察水質與動線規劃，以利未來水源配送事宜。

由於成中恆營造工程品質優良，網路評價極高，近年來更用心於企業社會責任，希望能減少資源浪費，為社會做出更多貢獻。目前成中恆營造每日抽取水量，已達台積電中科廠每日用量的兩倍有餘，多餘的水，公司也希望民眾能至工地取水，一同度過艱難的缺水危機。

台中市目前有超過三千個工地動工，但僅有不到百處工地有地下水可取用，且工地地下水取用點，時常設立於圍籬上，取用較不人性化，以至於一般民眾，即便知道資訊，也不便取用。

對此，成中恆營造特別架設水塔，在台灣大道與自由路口的「鼎泰中城」工地，並設置水龍頭，提供民眾自由取用，讓民眾能夠更便利的提取水源，也能讓水資源更有效的使用。

成中恆營造為中部首屈一指的豪宅大樓營造商，成立30年來已興建超過百件作品。成中恆營造特助楊士賢表示，公司大部分建築工地案，都需要開挖地下室，抽取地下水，深知抽取地下水，會造成的水資源浪費。因此，成中恆營造研發團隊獨家開發出「抽束水模擬」計算程式，可3D模擬出「抽束水工程」的動態水平衡狀態，合理規劃馬達配置，並結合馬達變頻式控制系統，配合建物載重，藉以減低排水量。

以「鼎泰中城」工地為例，施工期間可節省馬達電費130萬度電，還可以節省900萬噸的地下水排放，以同時達到工程安全、資源節約，及水資源再利用等三項目標。

(工商 )