行政院院長蘇貞昌22日赴台大施打全台第一劑AZ疫苗，但施打疫苗過程卻未同步開放媒體拍攝，雖隨後官方公布了注射畫面，卻仍遭質疑「打假針」，而蘇貞昌23日也對此進行回應。不過，台北市議員游淑慧直言，蘇貞昌就是因為常常騙人，所以大家都不相信他，並批評因為蘇揆先搞這種不入流的動作，大家才會從不入流的角度去想。

針對「打假針」的質疑，蘇貞昌今(23)日回應表示絕無造假，更指出「若有那麼多醫生護士跟我做假，這樣誰還敢看病？」對此，游淑慧在中天政論節目《頭條開講》中表示，他就是常常騙人，要不然大家怎麼會不相信他呢？並質疑蘇貞昌，「你什麼時候告訴我們真話了？買個童書也要報統編，去廟裡賭咒發誓也要騙神，現在告訴我們說，對不起說謊一千次，但這次你們要相信我，為什麼我們要相信你？」

游淑慧批評蘇貞昌，裝神弄鬼、鬼鬼祟祟，「有人像你這樣打嗎？」說要第一個打，又不給別人看，她更忍不住直言，「奇怪了，那你就不要告訴我們，你是第一個打啊，就偷偷摸摸在行政院打就好了，幹嘛讓記者到醫院門口去，然後莊孝維，你們覺得這樣很好玩嗎？是你們現做這些不入流的動作，大家又覺得你是個不入流的人，當然就從不入流的劇情去想你」。

游淑慧又以綠委王定宇和民進黨發言人顏若芳同居疑雲為例，指他們就是因為做了一些不入流的示範，不是說我們很邪惡，「你們先做了這些事情，還要大家天真單純，往真善美的方向去想，那樣才不是真善美，那樣我們是皓呆、是白癡」。

游淑慧認為，血壓的數字不算什麼隱私，人的血壓每天會上升24次以上，每一分每一秒都不一樣，「像我現在血壓就很高」，若蘇揆不想讓人家知道，可以量完血壓，再華麗的走出來，登上舞台打疫苗；若蘇貞昌對於面對群眾會感到恐懼，可以改用直播，「你是怕你打一打昏倒吧？所以不想讓人家目睹那個畫面」。

最後，游淑慧也對蘇揆喊話，「我們沒有在笑你，是你自己做的很奇怪，一個大院長為何要這麼鬼鬼祟祟，自己都不覺得丟臉嗎，何必要這樣呢」。

(中時新聞網)