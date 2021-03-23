雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊日前參加「全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，除拿下「台灣獅多獅國小組第1名」，還越級挑戰社會組，勇奪「台灣獅單獅社會組第1名」，跨組雙冠王成為賽場的焦點，23日隊員們依古禮到地方信仰中心下崙福安宮，感謝廟方贊助經費與神明的庇佑。

下崙國小龍鳳獅隊4年多前成立，在教練吳登興指導下，於雲林縣、全國賽事中表現亮眼，本月20、21日前往台北市參加教育部指定盃賽「全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，除拿下2個冠軍，還獲得「台灣獅社會組第2名」、「台灣獅單獅國小第2名」、「客家獅國小組第3名」。

吳登興表示，此次參賽所有經費由下崙福安宮贊助，因經費是鄉親努力募款得來不易，為節省車資與住宿費，比賽前1日學生與老師都在學校打地鋪睡覺，半夜出發省下1天的開銷，雖然這樣比較累，但隊員們還是靠著意志力上場，旺盛的求勝心一舉拿下好成績。

下崙國小校長黃淑玲及家長會會長林耿玄為感謝福安宮，23日率龍鳳獅隊以金、香、炮、燭古禮，恭迎報條叩謝下崙福安宮丁府八千歲並通報鄉親，民眾熱情相迎，開心地說下崙子弟不負所託獲得雙料冠軍，可說是下崙之光。

福安宮主委王榮裕指出，下崙國小的孩子是地方未來的希望，許多家長都是虔誠的信徒，地方宮廟有必要支持在地教育、培育子弟在各領域發光發熱，讓他們持續為地方爭光，打響下崙的名氣。

下崙國小推動雲林縣特色文化資產龍鳳獅陣有成，此次又在舞獅比賽中大放異彩，雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君、長期支持學校爭取經費的雲林縣議員蔡岳儒也到場祝賀，期許龍鳳獅隊再接再厲，為雲林偏鄉舞出一片天。

(中時 )