台中捷運綠線25日重啟試營運，但台中房市早已掀起逐「捷運而居」的熱潮，不管新、舊物件，幾乎全面看漲。台灣房屋集團趨勢中心23日公布調查統計綠線各站，屋齡三年內的新成屋與三年以上的中古屋價差頗大，以緊鄰七期市政中心的市政府站為例，新成屋平均單價達54.5萬元，足足比中古屋的25.9萬元高出110.4％。

同區段的水安宮站及文心森林公園站，也有94.4％及71.6％的懸殊價差，使當地中古屋顯得經濟實惠；而價差最小的大慶站，新成屋25.6萬元，與中古屋的20.5萬元，價格幅度僅為24.9％。至於綠線市中心三站的新、舊屋房價之所以天差地遠，主因站區的房市「東邊中古、西邊新屋」所致。

台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜分析，市政府等三站，地跨五期及七期。其中，文心路以東的五期開發飽和，近年鮮見新案，供給以15年以上的中古物件為主，價格也相對親民；西邊的七期，近年則有知名建商屢推大案。

由於購地成本高，且新案多定位為景觀豪宅，因此，房價較高，所以，想省錢入主市中心捷運宅的買家，可將五期的中古屋，列為尋屋重點。

梅國瑜強調，文心路兩側不僅價格差很大，居住氛圍也不盡相同，東邊的五期發展早，坐擁公益大墩商圈，生活機能熱鬧便利，不過，因屋齡較高，所以，價格也比較親民；西邊的七期綠地環繞，道路和棟距均寬，故景觀視野遼闊，豪宅推案集中，是台中含金量最高的住宅區。

有別於市中心新、舊屋七成以上的驚人差距，捷運綠線南段的大慶至烏日等站，新成屋、中古屋的價差，均不到三成，其中，大慶站更只有24.9％的價差。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中表示，大慶站周邊的新成屋，之前土地取得成本，相對便宜，且當地買盤以青壯年的上班族為主，使得業者在價格定位上，採平實路線。

同樣約每坪25萬元的價位，在前一站豐樂公園，只能往中古屋發展，來到大慶站，卻可以買到新房子，加上大慶站周邊商圈成熟，並享有中山醫醫學中心，及「雙鐵車站」機能，後續還有13期重劃區的開發遠景可期，使當地新成屋，頗受消費者青睞。

(工商 )