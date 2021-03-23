貨櫃三雄23日股價下修，法人指出，除了大盤不好，已公布財報的公司獲利或配股略低於預期、陽明股票即日起至4月7日5分鐘才能撮合一次、當沖或隔日沖的比例偏高，加上航運壞太久，投資人對航運業不熟悉等都是主因，估計後續市場股價將震盪走高，在第一季業績發表後會有一波大行情。

法人分析，政府放寬現股買賣條件後，做當沖的股民大幅增加，22日當沖前一百名當中，航運類股(含益航)占了14家，長榮、華航、陽明分列3到第5名，當沖比例都在四成上下，三家公司23日當沖排名依舊，股價自然也震盪得厲害。

22日長榮(2603)、陽明(2609)與萬海(2615)股票同步漲停鎖死，航運指數創下十年新高，但是長榮當沖的張數高達16.22萬張，占比40.5％，華航10.94萬張，占比40.4％，陽明10.08萬張，占比38.9％，萬海當沖排名第13，有2.80萬張，占比48.7％。

法人認為，海運過去因為長期低迷，有在關注的投資人不多，現在跟著大家進場，有賺就出脫，看情況再決定是否買進，由於估計貨櫃三雄第一季獲利都會是去年第四季的倍數，因此等到第一季財報出來，應該會有一波大行情。

(工商 )