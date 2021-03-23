受惠國、內外自行車組車廠或客戶增單，自行車零組件廠利奇(1517)，23日經董事會通過2020年度合併營收，去年度合併營收33.84億元、年增12.83％，受惠營業毛利，及營業利益大增，稅後盈餘1.69億元、年增12.63倍，EPS 0.76元，高於2019年度的0.06元，會中，也決議去年度現金股利，每股擬配發0.35元。

另一家自行車零組件廠日馳(1526)董事會也通過去年度合併營收12.47億元，稅後淨利1.78億元，EPS 2.97元，去年度現金股利，每股擬配發現金1.8元，股東會常會訂於6月28日召開。

利奇去年第四季營運績效搶眼，不僅完勝2020年前三季營運績效，也優於2019年度。利奇2020年第四季合併營收10.92億元、稅後盈餘1.33億元，占2020年度稅後盈餘比重逾78.65％，單季EPS 0.6元。

利奇表示，公司目前接單上看今年底，且今年每季產能都偏向滿載，等同於去年第四季與今年第一季接單表現的持續態勢，希望第二季營運，能比第一季持續成長。面對原料短缺等問題，公司仍樂觀看待今年第二、三、四季的營運表現，並以穩健以對。

利奇說，公司從去年第三季起，開始調漲產品價格，隨著面臨原料鋁價、匯率變化，及缺櫃等因素，今年仍持續檢討售價調漲案，若之前都沒有調價的客戶，或調漲幅度不夠的部分，公司都會考慮產品漲價。對於利奇今年營運表現，法人認為，利奇今年單季營運，可望逐季增長。 利奇旗下彰化石牌廠、南投南崗廠，及蘇州昆山廠，主要產品自行車剎車器組、座立管、車把、花鼓、快拆及鍛造件等零組件，目前公司持續擴增產能、持續擴充人力，及導入自動化機台等措施因應。

利奇依產品與客戶來說，包括美國品牌Trek與Specialized、歐洲Cube自行車、台灣的巨大、美利達、愛地雅，及太平洋自行車，都是公司主要客戶，目前產品外銷占比八成以上，內銷約二成。

利奇說，疫後，對自行車的休閒活動，將有比較好的帶動氛圍。尤其，歐美電動自行車e-bike持續成長，將有利於自行車整車與零組件的營運。

利奇台灣廠主力生產中、高階自行車零組件，大陸廠生產中階以下的自行車零組件，目前台灣廠營運占比約55％，大陸廠占約45％。

(工商 )