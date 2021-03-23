美國達拉斯聯邦儲備銀行行長羅伯特·卡普蘭（Robert Kaplan）週二對媒體表示，他可能會贊成在明年底之前提高利率。

據CNBC報導，儘管卡普蘭認為短期內不會出現通貨膨脹的問題，但這位中央銀行官員表示，他預計經濟將取得足夠進展，以使聯準會能夠開始撤退自Covid-19大流行以來所採用的寬鬆政策。

卡普蘭承認，他是上週聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee，FOMC）會議中，贊成明年升息的「成員」之一。聯準會每季度發布一份點陣圖，散列各成員對未來三年及以後利率走勢的預期。

然而，擁有18名成員FOMC中，只有其他三名官員同意卡普蘭的立場，總體而言，至少在2023年之前，該委員會仍然沒有升息計劃。

FOMC的經濟預測並未列出個人成員的姓名，委員會成員通常也不願透露其點陣圖所在位置。

但卡普蘭表示，即使他認為這一天尚未到來，他仍渴望聯準會開始規範政策。明年的點陣圖中的三個表明增加了一個，而第四個則表明會進行兩次升息。

卡普蘭說：「該預測有所改善，我的預測已顯著改善。」他補充，他預計2021年國內生產總值將成長6.5％，與委員會中值估計一致。

他說：「隨著我們的努力，以及在實現雙重任務目標方面取得實質性進一步進展的過程，我將成為倡導者，著手開始採取一些非比尋常的貨幣措施，並早日實施，而不是延遲實施。」他說：「但是我需要看到結果，而不僅僅是一個強有力的預測。」

聯準會去年3月將基準短期借貸利率降至接近零，並且每月至少購買1200億美元的債券。

有人一直擔心聯準會可能將這些措施保持太長時間，特別是考慮到高水平的財政刺激措施。國會最近通過了一項1.9兆美元的紓困計劃，並很快將著手一項可能高達3兆美元的基礎設施計劃。

這些擔憂集中在債券殖利率上升，代表著通膨預期將會上升。不過，卡普蘭說，他並不擔心通貨膨脹，儘管他預計今年通貨膨脹率會上升，但只是暫時的。

他說，新冠疫情特有的供需問題將導致價格上漲，而且年度會較去年同期看起來很高，但這僅是因為在危機初期通貨膨脹大大放緩了。

卡普蘭補充說，他不贊成聯準會調整資產購買規模以試圖降低長期政府債券殖利率。他說，殖利率的上升反映了經濟的反彈，他預計殖利率將繼續上升至10年期公債上漲約2％的水平。

(中時新聞網)