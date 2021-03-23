《山河令》第一集至今已超過5百萬人觀看。

張哲瀚、龔俊因為演出大陸武俠劇《山河令》人氣爆紅，今(23日)晚間播出第36集大結局，張哲瀚也在微博PO照告別劇中角色「周子舒」，一句「江湖，再見」更是讓超過6萬網友看了淚崩，紛紛留言「再見！下一部作品再見」。

《山河令》改編自作家Priest的BL小說《天涯客》，描述天窗首領周子舒和鬼谷谷主溫客行相知相伴行走江湖、相互救贖的故事，該劇在豆瓣評分高達8.6分，兩位男主角張哲瀚、龔俊亦雙雙爆紅，今日結局播出，當然吸引大批粉絲關注，希望周子舒與溫客行有個完美結局。

張哲瀚發文告別周子舒。(取自張哲瀚微博)

在第36集結局中，溫客行(龔俊飾演)為了拯救時日無多的周子舒(張哲瀚)，不惜一命換一命，使用六合真氣救周子舒，心甘情願成為爐鼎，經脈盡毀一夜白頭，最後鏡頭就轉到長大成人的張成嶺向徒弟講述兩人故事，令粉絲一度以為是悲劇結局。

龔俊在結局播出前，誓言要護視如妹妹的阿湘與她的夫婿周全，令人鼻酸。(取自龔俊微博)

但其實官方播出平台另有釋出7分多鐘長的彩蛋影片，需付費購買才可看到。彩蛋中周子舒在雪山上指導小孩練劍，突然白髮的溫客行出場，笑稱周子舒誤人子弟，兩人對視許久，開始大打出手。而這段彩蛋影片也被多數觀眾認為是真正的結局，解讀兩人最終長生不老在一起了。

張哲瀚直播哽咽告別周子舒

其實《山河令》編劇小初早前接受訪問，也透露最終結局會是圓滿、讓大家滿意的，「生活已經夠苦了，讓觀眾開心一點吧。除了顧湘這一對我沒辦法之外，其他的我希望這輩子別讓我寫bad ending(壞結局)。」

(中時新聞網)