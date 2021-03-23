台灣前陣子掀起一股「鮭魚之亂」，不少人紛紛跑去改名。不過命理專家小孟老師近日就分享了一個客人的親身案例，他在跟風改名後，竟不斷做「變成鮭魚被吃掉」的惡夢，讓他飽受困擾，而小孟老師也點出背後暗藏著的破財危機。

小孟老師在臉書貼文中透露，這名客人前陣子也跟風改名鮭魚，沒想到從那天之後，他每天晚上都會夢到自己變成鮭魚，重複被其他人吃掉的場景，或是自己被超大的鮭魚群環繞，這些惡夢纏身讓他飽受困擾，一開始還以為是自己「卡到陰」，而跑去廟裡收驚。

對此，小孟老師指出，這名客人當初去改名的念頭太過強烈，改完名字後又跑去吃自己名字裡的鮭魚肉，才會讓鮭魚的磁場一直跟在他的身邊，之後也建議客人盡快去改回原本的名字，改完後情況果真有所好轉，客人再也沒有夢到鮭魚。

小孟老師也勸誡大家，改名時一定要想清楚，千萬不要因為一時好玩，再加上「鮭魚」這個名字並不好，「因為名字兩條魚都吃土，容易真的吃土破財沒錢」，如果真的已經改了名字，老師也建議未來不要再吃鮭魚，「因為等於吃自己不太吉祥」。

另外，小孟老師還補充解釋，其實單純夢見鮭魚是一件好事，因為魚代表著錢和地位；但如果夢見被鮭魚環繞，很可能就會有事業、金錢不順的問題；夢見變成鮭魚被人吃則會有被小人詐騙的情況發生。

(中時新聞網)