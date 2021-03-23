瞄準「偽出國」商機，遠東SOGO忠孝館今年首發的日本展「日本和風節」23日不畏疫情如期登場，遠東SOGO董事長黃晴雯23日在記者會上開心表示，開展首日不到下午三點業績已經達標，看好台灣民眾對日本商品的喜愛及今年買氣不錯，估計今年日本展業績可望比去年同期成長達60％！

黃晴雯受訪指出，SOGO今年以來全店業績已年增8％，其中，以精品、化妝品、家電三大類買氣最旺，另外，餐飲、食品伴手禮等表現也不錯，接下來也會繼續努力拚成長。

針對日本展特色，黃晴雯指出，日本展是SOGO成立以來，每年至少舉辦兩次的重要活動，至今已34年從未間斷，尤其在疫情過後籌備日本展的難度更高，因為SOGO堅持親自飛到日本選品，嚴選獨家、獨特的品項到台灣，讓消費者不用出國就能買到當地特色商品。

由於日本展效益佳，SOGO也從以往一年舉辦兩次，從2016年開始一年擴大到三次，分別在春、夏、秋各舉辦一次。SOGO指出，本次「日本和風節」從3/23～4/6在忠孝館12樓登場，共有75個品牌聯合展出，其中，包括55大美食品牌、20大工藝品牌，還邀請14家日本職人現場實演。

SOGO表示，此次日本展以「甜點奧運」為訴求，網羅多家日本人氣美食甜點，北從北海道、西到大阪，南到福岡、鹿兒島及沖繩的人氣美食伴手禮都引進台灣，其中，知名品牌如福砂屋長崎蛋糕、如水庵的筑紫麻糬、東雲堂的黑面二O加煎餅等。

為大力吸客，SOGO忠孝館也推出穿和服來逛日本展送百元折價券，還有多項充滿日本風的限量會員滿額贈禮，如春櫻花漾口金包、春櫻招財貓二入盤、粉櫻高山玻璃杯二入組等，以及滿額送日本展抵用券、快樂購卡點數等。

(工商 )