豐泰企業(9910)23日經董事會通過去年度合併財報，2020年度合併營收逾689.59億元、年減6.72％，因營業毛利及營業利益同步年減，稅後盈餘逾48.79億元，年減21.69％，EPS 5.53元，低於2019年度的7.07元。

豐泰董事會也通過集團旗下印度子公司Fairway Enterprises公司增資案，總金額1,650萬美元，作為集團印度第二工業區Bargur廠區第二期增加生產線之用。豐泰2020年原計畫在第二工業區第二期增設生產線，且目前已設2條生產線，但因去年新冠肺炎疫情關係而暫緩持續擴線，今年打算恢復擴線計畫，計畫持續增設生產線。

豐泰說，預計未來一年，將依需求、分階段，投入增資1,650萬美元，本次增資全數由集團公司Lotus Footwear Enterprises投入。

豐泰表示，去年度盈餘分配，每股擬配發現金股利3.7元，股東常會訂於6月18日召開，將改選公司董事案。

豐泰2020年度成品鞋銷售量達逾1.09億雙、年減10.2％，創歷史次高，且受到成品鞋銷售量減少，及新台幣升值等因素影響，使得自結去年度合併營收逾689.59億元、年減6.72％，加上營業毛利及營業利益同步減少，稅後盈餘逾48.78億元、年減21.69％，因去年股本增至88.16億元，EPS 5.53元，低於2019年度的7.07元。

豐泰表示，除大陸外，包括越南、印尼，及印度廠區的製鞋產能，都會慢慢地提升。法人認為，若擴產效益發酵，豐泰2021年營運表現，可望回復至過去營運正軌。

豐泰已由旗下Vietnam Nam Ha Footwear公司(簡稱NH)承租越南平順省德令縣南河小工業區土地面積逾15.44公頃，土地租金及下層基礎費總額553萬美元，公司將重新啟動建築規劃設計，以利推動後續的建廠作業。

豐泰目前依計畫排程持續接單，在擴產與新鞋品上市助威下，公司依以往經驗來看，2021年接單量能可增加7至10％。據悉，豐泰目前最大客戶Nike的營運占比約八成多，另包括運動器材設備、休閒鞋、戶外鞋及球類等產品。

豐泰生產基地產能占比，分別為大陸廠區9％、印尼廠區13％、越南廠區52％，及印度26％。

(工商 )