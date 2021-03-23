英國電動車新創公司Arrival斥資逾4,100萬美元，在北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)興建第二座微型工廠，主要為滿足優比速(UPS)1萬輛全電動車訂單，該廠房預計2022年下半年開始投產。

電動貨車與巴士製造商Arrival宣布投資約4,120萬美元，在夏洛特市打造第二座微型廠房，每年至多可組裝1萬輛電動箱型車，並為當地創造超過250份工作。

Arrival總裁拉古博(Avinash Rugoobur)指出，與傳統汽車組裝廠相比，Arrival的垂直整合微型工廠需要的空間較小，資本投資也較低。Arrival採用內部開發的軟體、電池和其他零件，在自家的微型工廠進行組裝。

拉古博受訪時表示，Arrival與夏洛特市合作打造全套的交通運輸系統。全球正逐步轉型至電動車，公司計劃在全球各地設立微型工廠。

夏洛特工廠生產的電動車大部分將進入優比速的北美車隊，預計在未來4年上路。優比速大約在一年前向Arrival訂購1萬輛電動箱型貨車，這起合作案讓優比速取得Arrival部分股權。

Arrival於2020年秋季宣布在南卡羅來納州岩石丘(Rock Hill)興建美國首座微型工廠，同年12月在夏洛特市南端建立北美總部，最新計畫凸顯該公司深入美國市場的決心，並在全球電動車需求揚升之際，將公司的生產概念引進全球。

Arrival執行長艾貝爾森(Michael Ableson)表示，「Arrival很高興在夏洛特市拓展業務，期待能為當地做出更多貢獻，和吸引當地人才。最新廠房將為美國客戶生產兩款不同的電動貨車，擴大車隊業者的零排放選擇，並加速大規模採用電動車。」

夏洛特市長萊爾斯(Vi Lyles)表示，Arrival的行動將為本市的居民帶來重大影響，創造高薪就業機會和永續高科技環境。

(工商 )