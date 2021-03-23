原PO貼出收到的手搖飲照片，上頭的飲品名稱讓她超害羞。(圖取自Dcard)

「請我喝這杯是什麼意思！」一名女大生日前發文表示，收到同學送的手搖飲，不過當她細看飲料上的名稱「愛尼柚」讓她不好意思的說，「是什麼意思？好害羞！」沒想到網友確看見一亮點，飲料是無糖微冰，反而笑回「你們之間甜度：無糖」、「關係是碎冰，又碎又冰」。

女大生在Dcard上發文表示，某日同學突然送了她一杯飲料，更拍下照片，仔細看後可以發現標籤上的飲品名稱寫著「愛尼柚」，聽起來像是「愛你呦」的諧音，讓她不禁起了聯想，認為對方可能是對自己有意思才會特意挑選這款飲品，加上上面的時間剛好是下午5點20分，意味著我愛你。

不過網友們看到照片後發現亮點是甜度和冰塊，無糖微冰的選項讓網友神解讀，「我想他對你沒意思」、「你們之間甜度：無糖」、「關係是碎冰。又碎又冰」、「意思是你無糖」、「笑死，前面的留言好有才」，還有網友歪樓留言，「還好不是點杏沖凍給你」、「結果發現他不只送給你一個」。

另外，還有網友好奇喝起來的口感，「重點是好喝嗎」、「好喝嗎，我女朋友不喜歡葡萄柚，可以不要加嗎」，對此，就有喝過的網友分享，「這個好像加了零酒精海尼根」，底下的留言比雯張精彩，也讓其他網友笑翻，「留言超好笑，害我剛剛走在路上直接笑出來，路人還用異樣眼光看我」。

(中時新聞網)