國票金控23日董事會，針對今年股東常會議案討論事項第二案修訂公司章程案，即有關特別股章程修訂，經董事會出席董事過半數同意，列入今年股東常會議案。
國票金重訊指出，獨董吳青松及陳惟龍對今年股東常會議案討論事項第二案修訂「公司章程」案提出意見，認為尚未有通盤計畫，修訂特別股章程，擬不同意於今年股東常會列入討論事項，因修正章程無急迫性，建議撤回或緩議，需有周延的規劃及溝通。
但國票金董事會針對此案，經董事會出席董事過半數同意，列入今年股東常會議案。
(工商 )
國票金控23日董事會，針對今年股東常會議案討論事項第二案修訂公司章程案，即有關特別股章程修訂，經董事會出席董事過半數同意，列入今年股東常會議案。
國票金重訊指出，獨董吳青松及陳惟龍對今年股東常會議案討論事項第二案修訂「公司章程」案提出意見，認為尚未有通盤計畫，修訂特別股章程，擬不同意於今年股東常會列入討論事項，因修正章程無急迫性，建議撤回或緩議，需有周延的規劃及溝通。
但國票金董事會針對此案，經董事會出席董事過半數同意，列入今年股東常會議案。
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