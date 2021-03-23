國票金控23日董事會，針對今年股東常會議案討論事項第二案修訂公司章程案，即有關特別股章程修訂，經董事會出席董事過半數同意，列入今年股東常會議案。

國票金重訊指出，獨董吳青松及陳惟龍對今年股東常會議案討論事項第二案修訂「公司章程」案提出意見，認為尚未有通盤計畫，修訂特別股章程，擬不同意於今年股東常會列入討論事項，因修正章程無急迫性，建議撤回或緩議，需有周延的規劃及溝通。

但國票金董事會針對此案，經董事會出席董事過半數同意，列入今年股東常會議案。

(工商 )