大樂透第110033期今晚開獎。中獎號碼為49、28、45、02、15、43，特別號35。1人獨得獎金新台幣1.38億元。開出的頭獎獎落高雄市，為高雄市路竹區大社路198號的金竹旺彩券行開出。

(中時新聞網)