大樂透頭獎開出 高雄1人獨得1.38億元 22:402021/03/23 中時新聞網 趙永紝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透頭獎開出，1.38億1注獨得。圖／本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透第110033期今晚開獎。中獎號碼為49、28、45、02、15、43，特別號35。1人獨得獎金新台幣1.38億元。開出的頭獎獎落高雄市，為高雄市路竹區大社路198號的金竹旺彩券行開出。 合法發起待轉大富翁卻挨罰 民團批北市府兩面手法 胡潤公佈陸大消費民企百強榜 華為、美的、海天位列三甲 (中時新聞網) #獨得 #高雄市 #大樂透頭獎 #大樂透 #期今 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 重回大航海時代 明華園戲說鄭芝龍傳奇 19:572021/03/23 寶島 企業贈環保毛毯給受收容人 移民署讚大愛無國界 15:172021/03/23 社會 永續發展債券今年將大爆發 04:102021/03/23 全球財經 胡潤中國大消費民企百強榜 華為1.1兆人民幣列榜首 13:482021/03/23 兩岸 遠傳打造智慧城市 大人物引領數位轉型 20:212021/03/23 財經 社區團購、C2M等業務上有大動作 阿里大打農業戰 力抗拼多多 04:102021/03/23 全球財經 大稻埕疏散門 行穿線變待撞區 04:102021/03/23 地方新聞 車市復甦 和大劍麟營運回神 04:102021/03/23 證券．權證 大潭發電廠火警演練 觀音消防分隊協助辦理 12:512021/03/23 生活 嘉義高鐵大道大貨車撞轎車 女醫檢師受困車內送醫不治 18:582021/03/23 社會 下箸前先參考！生魚片、握壽司與軍艦壽司 熱量大公開 11:332021/03/23 健康 財經熱門新聞 比特幣還會燒多久？ 美聯準會主席曝真相 - 財經 美元暴跌35％還會實現？避險基金投降 高盛揭美股泡沫真相 - 財經 全球航空業史上最慘烈 謝金河爆華航打趴長榮關鍵 - 財經 車用晶片三雄停工 缺貨難解 - 全球財經 - 工商時報 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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