氣象局預報顯示，全台在今晚明(24)日上半天都有局部短暫雨機率。（氣象局提供）

氣象預報指出，今晚（23日）晚將有一道鋒面從華南地區慢慢向東移，約在深夜到明天清晨間通過臺灣本島。值得關注的是，這波鋒面可替全台水庫站時解渴，連長期缺少雨水灌入的中南部地區都可望出現局部陣雨。「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據歐美數值預測，此波春雨將對桃竹苗地區的水庫挹注最大。

中央氣象局今晚表示，一道華南鋒面雲系已經逐漸接近台灣海峽附近，預計深夜起明天（24日）上半天會替全台帶來雨勢。這波降雨主要集中在中部以北跟東北部地區，北部地區及中部山區要注意有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則有短暫陣雨。直到明天下半天開始，雨勢逐漸趨緩。

究竟這波雨勢能替台灣水庫補進多少水呢？「台灣颱風論壇」指出，根據最新歐美數值預報，這波春雨鋒面屬於「一日快閃型」，降雨時間短暫，主要落在「今夜～明天午後」，但全台都有份，只差在雨量多寡。目前來看，降雨最多的地方會落在桃竹苗一帶，預估竹苗地區的水庫屆時約能補進20～40毫米的雨量，是這波降雨的最大贏家。

「台灣颱風論壇」表示，雖然這波鋒面帶來的降雨，大致上來看是「愈往南走，雨就愈少」。但對中南部地區來說，還是能補多少就算多少。等到下半天鋒面離開後，各地天氣將逐漸回穩、轉晴，氣溫也會一天比一天還熱，周末甚至高溫上看27-30度。至於下一波雨勢會在何時出現，目前仍沒有跡象，民眾還是要省著用水。

(中時新聞網)