世新大學男、女籃開心欣賞電影。（華納兄弟提供）

109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽本周日落幕，男子組冠、亞軍政治大學和世新大學、女子組冠、亞軍隊世新大學與台灣師大，在片商邀請下今天搶先欣賞明天上映的電影「哥吉拉大戰金剛」，感受一下兩大巨獸的神級對決，也彷彿重溫冠軍賽和對手頂尖對決的刺激。

從107學年開始挑戰UBA公開男一級的政大男籃，這3個賽季下來努力打造屬於自己的文化，加上來自HBL的好手如本季勇奪新人王、抄截王跟助攻王的游艾喆、林彥廷、冠軍賽MVP張鎮衙、王凱裕、林勵等好手，4強決賽連挫衛冕軍健行科大、世新大學，風光摘下隊史首冠，球隊希望今年可以再補進適合的球員，增添連霸本錢。

世新大學女籃完成隊史在UBA公開女一級首度連霸，雖然無緣成為自95學年的台北體院之後，首支包辦UBA男、女公開一級冠軍的球隊，一冠一亞也是相當出色的成績，同樣放眼下個賽季再接再厲。

109學年UBA公開男一級冠軍賽MVP、政大男籃隊張鎮衙和電影角色玩偶合照。（陳筱琳攝）

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