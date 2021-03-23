據約旦衛生部統計，新冠肺炎死亡案例22日新增109人，創下疫情爆發一年以來的單日新高，而同日新增確診人數9,269人，令確診總數升至逾54.4萬人。由於英國變種病毒迅速擴散，導致約旦近兩個月來疫情升高。

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