約旦疫情升溫 單日新增死亡創新高 23:012021/03/23 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據約旦衛生部統計，新冠肺炎死亡案例22日新增109人，創下疫情爆發一年以來的單日新高，而同日新增確診人數9,269人，令確診總數升至逾54.4萬人。由於英國變種病毒迅速擴散，導致約旦近兩個月來疫情升高。 Note系列恐成絕響 日媒爆三星擬推新機種取代 車市復甦 和大劍麟營運回神 (工商 ) #約旦 #新冠肺炎 #疫情 #死亡案例 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不畏疫情 遊艇雙雄接單暢旺 04:102021/03/23 產業．科技 疫情衝擊 2020越南境外生人數首超陸生 17:212021/03/23 生活 專訪／疫情催生新身分 于美人第一名考上政大宗教研究所 20:402021/03/23 娛樂 《貿易》需求前景疑慮 日本橡膠開盤呈跌 11:422021/03/23 財經 股價指數期貨贏家專欄－英經濟轉佳 富時指數抗跌 04:102021/03/23 證券．權證 後疫情時代創意助公益 台新銀公益商品交流分享 12:032021/03/23 財經 《國際經濟》日官銀金援新對象 改澆向中大型日企 14:322021/03/23 財經 解封計畫急喊卡 梅克爾：變種病毒讓德陷新疫情 15:202021/03/23 國際 台灣權王－投信加持 金可-KY、東洋神氣 04:102021/03/23 證券．權證 凌陽創新 ISP晶片接單滿載 04:102021/03/23 產業．科技 2021智慧城市首長高峰會登場 04:102021/03/23 產業．科技 財經熱門新聞 比特幣還會燒多久？ 美聯準會主席曝真相 - 財經 美元暴跌35％還會實現？避險基金投降 高盛揭美股泡沫真相 - 財經 全球航空業史上最慘烈 謝金河爆華航打趴長榮關鍵 - 財經 車用晶片三雄停工 缺貨難解 - 全球財經 - 工商時報 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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