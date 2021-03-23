美國參議院22日以68票同意、29票反對通過勞工部長任命案，確認波士頓市長華爾希(Marty Walsh)將接掌勞工部門。華爾希出身藍領階級、過去曾參與工會，外界看好他足以勝任拜登政府交付的維護勞工權益等任務。

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(工商 )

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