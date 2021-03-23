68票同意 美參院通過勞工部長任命案 23:002021/03/23 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國參議院22日以68票同意、29票反對通過勞工部長任命案，確認波士頓市長華爾希(Marty Walsh)將接掌勞工部門。華爾希出身藍領階級、過去曾參與工會，外界看好他足以勝任拜登政府交付的維護勞工權益等任務。 戴琪上任首與盟國WTO通話 談貿易誓共抗疫情暖化 陸外交部召見英駐華大使 譴責單邊制裁 (工商 ) #勞工部長 #任命案 #華爾 #接掌 #參院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 普悠瑪偵辦實錄 記取血淚教訓 04:102021/03/23 社會新聞 立訊併宣德爆內線交易 2高層500萬交保並境管 07:402021/03/23 社會 國民黨批逆轉翻盤 監院公信力直接歸零 04:102021/03/23 政治要聞 《韓股》觀望鮑爾、葉倫談話 韓股升轉跌 11:592021/03/23 財經 專釣師奶4／總公司道歉「可用最高道德標準審視」 分店繼續大玩「洗客三部曲」 07:312021/03/23 社會 中美氣候特使將線上會晤 拜登上任以來首次 13:002021/03/23 財經 台積電站回600元關卡 台股早盤漲幅擴大逾百點 09:562021/03/23 財經 鮑爾、葉倫 首度聯袂出席國會聽證會 21:232021/03/23 財經 《國際經濟》赴眾院作證 鮑爾：經濟大幅改善 但復甦「遠未完成」 14:322021/03/23 財經 胡潤公佈陸大消費民企百強榜 華為、美的、海天位列三甲 11:322021/03/23 財經 立訊併宣德 爆內線交易 04:102021/03/23 財經要聞 財經熱門新聞 認敗了 微軟徹底刪除Edge經典版 - 財經 全球航空業史上最慘烈 謝金河爆華航打趴長榮關鍵 - 財經 比特幣還會燒多久？ 美聯準會主席曝真相 - 財經 證券-財經 美元暴跌35％還會實現？避險基金投降 高盛揭美股泡沫真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。