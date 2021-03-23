紐西蘭政府23日宣布一系列新措施，希望解決總理阿爾登(Jacinda Ardern)描述的「住房危機」。紐國將斥資38億紐元(約27億美元)鼓勵房屋建造，同時取消投機客的稅收優惠，希望減緩房價飆漲速度。過去一年來，紐國平均房價暴增逾21％。

(工商 )