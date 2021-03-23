打房祭新招 紐西蘭取消投資客稅收優惠 23:002021/03/23 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭政府23日宣布一系列新措施，希望解決總理阿爾登(Jacinda Ardern)描述的「住房危機」。紐國將斥資38億紐元(約27億美元)鼓勵房屋建造，同時取消投機客的稅收優惠，希望減緩房價飆漲速度。過去一年來，紐國平均房價暴增逾21％。 全球領袖公開接種 文在寅今施打 中彰旅宿業聯手推住房優惠 6月底前可享回饋金 (工商 ) #紐西蘭 #稅收 #投資客 #優惠 #打房 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 格上結盟台灣代駕 推10公里300元優惠 16:422021/03/23 生活 台北君悅酒店攜Gogoro推「「單車逸遊」住房專案 09:562021/03/23 生活 城市度假泡美人湯 台北美福攜手淡水蘊泉庄推二泊四食住宿專案 09:522021/03/23 生活 搶攻城市度假 台北君悅最狂優惠下殺5折 20:522021/03/23 旅遊 富邦金收購日盛金 將創二大紀錄 21:342021/03/23 財經 肉控不用改名衝一波 5區里民六福萬怡嗑Buffet享優惠 09:592021/03/23 生活 福原愛被爆2度取消回台機票 04:102021/03/23 娛樂新聞 詩肯去年每股賺4.88元 擬配發4元現金股利 18:212021/03/23 財經 日媒爆江宏傑好感度暴增洗白家族形象 揭福原愛不為母接機原因 11:232021/03/23 娛樂 電子監控替代羈押 科技監控機房首度曝光 16:572021/03/23 社會 夫妻感情好不好 就看婚房7大風水關鍵 15:322021/03/23 房市新訊 財經熱門新聞 比特幣還會燒多久？ 美聯準會主席曝真相 - 財經 美元暴跌35％還會實現？避險基金投降 高盛揭美股泡沫真相 - 財經 全球航空業史上最慘烈 謝金河爆華航打趴長榮關鍵 - 財經 車用晶片三雄停工 缺貨難解 - 全球財經 - 工商時報 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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