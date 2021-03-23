德意志銀行與瑞銀(UBS)皆看好歐洲最大汽車廠福斯(Volkswagen)的電動車願景，預期福斯純電動車銷量可望在2022年超越美國電動車巨頭特斯拉(Tesla)。

德意志銀行分析師羅克薩(Tim Rokossa)在報告中指出，預期福斯在2021年賣出100萬輛電動車，其中大多數為純電動車，銷售數據將「非常接近」特斯拉。

此外，羅克薩表示，福斯ID.4電動車即將在全球上市，福斯的純電動車銷量最快在2022年超越特斯拉。ID.4是福斯的5人座跨界休旅車，預計在春季上市。

德意志銀行並將福斯的目標價由185歐元一口氣上修至270歐元，同時將福斯旗下保持捷(Porsche)的目標價由80歐元上調至100歐元。保持捷握有福斯多數股權，被德銀視為是福斯的控股公司。

無獨有偶，瑞銀分析師亦預期，福斯的電動車銷量最快在2022年與特斯拉匹敵，到了2025年，福斯賣出的電動車將比特斯拉多出30萬輛。

瑞銀分析師胡梅爾(Patrick Hummel)樂觀預期，福斯的電動車銷量和利潤同步成長，最快在2022年與特斯拉一同成為全球最大電動車製造商。

福斯執行長狄斯(Herbert Diess)日前宣布，2030年前在歐洲興建六座超級電池廠，並計劃在2025年前銷售逾200萬輛電動車，在未來5年聘雇6,500名程式專家，推出自家的作業系統，以及成為僅次於思愛普(SAP)的德國第二大軟體公司。

2021年迄今，福斯股價累計狂飆57％，大勝特斯拉的下跌7％。兩家公司2021年的股價表現與2020年大相徑庭，特斯拉2020年股價飆漲逾700％，反觀福斯下跌13％。

特斯拉目前市值約為6,250億美元，遠遠高過福斯的1,700億美元。特斯拉2020年賣出50萬輛電動車，而福斯全年汽車銷量達930萬輛。

(工商 )