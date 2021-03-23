大陸男星李榮浩除了音樂才華備受注目，最招牌的就是他擁有一雙憂鬱的小眼睛，粉絲常拿此開玩笑，連老婆楊丞琳也曬過有隻狗狗和他撞臉的對比照，沒想到，最近他撞臉狗狗的趣事竟被當成生物課的PPT教材，而他本人也親吐心聲，笑翻大批網友。

李榮浩22日在微博曬出一張照片，看起來是課堂上的PPT內容，標題為「異嗜性抗原／Forssman抗原」，下面還有一行說明「存在於人、動物、植物及微生物之間的共同抗原」，接著再看範例照片，竟是李榮浩撞臉狗狗的圖片。

李榮浩撞臉狗狗被當成生物課教材。（圖／翻攝自微博）

李榮浩發文逗笑大家。（圖／翻攝自微博）

有趣的是，李榮浩還搞笑寫下：「沒想到有一天我居然會對生物界有所貢獻​​​​」，自我調侃一番；Po文一岀，吸引許多網友打趣留言「你有注意到嗎？狗的眼鏡比你大」、「教科書般的眼睛」、「不說別的 只想說你倆太像了」，更有網友笑稱「這個髮型不錯，挺帥，沒丟臉」，還釣出李榮浩回覆「你說狗還是我」，十分幽默。

李榮浩和楊丞琳去年因為新冠肺炎的關係，夫妻倆被迫分隔兩地300多天，分隔期間，楊丞琳曬過好幾次不同品種、神似老公的小狗狗照片，還形容是「狗界李榮浩」，有一天深夜，她又突然曬出一隻柴犬和李榮浩的對照圖，寫下「自己品」，對老公的思念流露無遺，而李榮浩當時就親自上線回應：「妳到底從哪找那麼多狗？」無奈語氣同樣笑翻眾人。

(中時新聞網)