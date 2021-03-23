國民黨上月17日公布，將增聘前海基會祕書長高孔廉1人為中央評議委員會議主席團主席，另增聘中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等6人為中評委。據悉，黨主席江啟臣上午已低調親頒聘書給高、張等人，完成新聘儀式，但日前表明「不必送聘書來了」趙少康未出席，黨中央也以「尊重當事人意願」，決定不頒聘書給趙，原訂新頒6張中評聘書只頒出5張；此舉形同趙參選黨魁之事宣告流局。

而在前主席朱立倫證實與韓國瑜多次見面後，「朱韓結盟」傳言甚囂塵上，但韓國瑜前幕僚、王淺秋今天在她主持中廣播節目「千秋萬事」上強調，韓國瑜唯一的選擇就是支持趙少康。其實韓國瑜已講的非常清楚，既然已經推薦趙少康出來參選，當然要支持到最後為止，一定要到國民黨中常會到一個階段，確認趙是不是可以參選，韓當然不可能在中間過程思考是不是自己要參選，這也是很不厚道的、不講道義的，所以現在韓唯一的選擇就是支持趙少康。

趙少康在農曆過年前宣布重回國民黨黨且宣稱要參選黨主席，因選黨主席必須曾任中評委或中央委員的基本資格，國民黨上月17日發布新聞稿，表示要增聘7人擔任中評委或中評委主席團主席，且將擇日由黨主席江啟臣親自致送聘書，日後提第21屆第1次全國代表大會追認通過。

不過隨著黨主席選舉作業細則規定「入黨1年」的資格無意修改，趙少康即使成為中評委，仍難獲得參選資格，卻被NCC揚言查辦。趙少康日前即表示，不是他不選黨主席，是制度不讓他選，因此至今沒有接受中評委聘書；他也跟主席江啟臣說這（中評委）聘書不用送來，他也沒去領。

國民黨上午低調邀將擔任中評委主席團主席的高孔廉，以及新聘中評委的張亞中、國安局前駐美特派員田在勱中將、前國安會諮詢委員邱坤玄、前國防部副部長陳永康以及柯克蘭資本董事長楊應超等6人到黨中央，由江啟臣頒發聘書，全程未對外公開。其中張亞中已表明將參選下屆黨主席。

趙未受聘中評委，形同連選黨魁的「半張」門票都沒拿，斷絕參選黨魁之路，力勸趙選黨魁的韓國瑜是否「親征」黨魁備受矚目。黨中央表示，沒頒中評委聘書給趙，是尊重當事人意願，也抗議NCC濫權擴大解釋中評委是黨職、政治霸凌趙少康。

(中時 )