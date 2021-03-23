台灣首批11.7萬劑AZ疫苗，22日起全台醫護開放接種，行政院院長蘇貞昌昨一早赴台大打全台第一針，但施打過程並未開放媒體拍攝，僅在事後公布施打疫苗的照片，引發外界諸多猜疑。前立委沈富雄在節目中表示，蘇揆打疫苗可以不開放，並應澄清他過去太喜歡作秀，希望藉此機會扭轉不良風氣，而沈富雄的這番話，也讓節目中的其他來賓不禁莞爾。

沈富雄23日在政論節目《少康戰情室》中表示，全世界的閣揆、總理、總統，在施打疫苗的時候，如果都開放，他保證台灣這邊到場拍照的照相機數量，會是全世界第一名，「其他國家大不了3台4台5台，我們大概會有20台以上」。

沈富雄認為，蘇貞昌打疫苗其實可以不開放拍攝，但是要有一個說明，「就是說我們媒體太民粹了，我過去太喜歡作秀，我們藉由這個機會，把不好的風氣，扭轉過來」，沈富雄還認為自己這段構想很完美，「你看多美？是不是」，而沈富雄的一番話，也逗笑節目現場的其他來賓，一旁的前民進黨立委郭正亮也笑著對沈富雄說，「後面那句不用講」。

不過，沈富雄指出，說蘇貞昌作假的人也太沒有常識了，因為昨天的事情從頭到尾，如果一字不改，都移到國際媒體的話，台灣的國格又會受到繼鮭魚之亂以後，第2次很大的傷害，「一點都不像話」。

(中時新聞網)