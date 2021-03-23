大陸國台辦發言人朱鳳蓮23日表示，如果民進黨當局真的尊重「既有事實與政治基礎」，那就應該回到「九二共識」的共同政治基礎上來。如果一方面奢談「相互尊重、務實對話解決問題」，另一方面繼續刻意回避「九二共識」，把「九二共識」歪曲為「強加給台灣的政治框架」，從而否認兩岸同屬一個中國，這不過是玩弄兩面手法，轉移焦點、誤導輿論、欺騙世人。

陸委會主委邱太三18日對大陸提出「三個呼籲」，包括：放棄強加台灣的政治框架及對抗舉措、務實對話解決問題、為開展交流作出相對的努力，希望兩岸能找到互惠互利的最大公約數。

朱鳳蓮23日回應指出，「九二共識」體現了兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理基礎，是改善和發展兩岸關係的最大公約數。1992年以來，兩岸雙方在「九二共識」基礎上開展的對話與談判，充分體現了平等協商的精神，務實解決兩岸交往中的具體問題，增進了兩岸同胞的福祉，維護了兩岸關係的和平穩定發展。

新華社報導，朱鳳蓮指出，新冠肺炎疫情發生以來，民進黨當局單方面暫停大陸居民赴台，關閉金門、馬祖與福建的「小三通」，大面積取消兩岸直航航點，嚴重影響了兩岸人員往來和各領域交流，嚴重損害了兩岸同胞正當權益。民進黨當局採取的一系列歧視性、政治性限制措施，與大陸方面保護台灣同胞健康福祉的疫情防護措施性質截然不同。

朱鳳蓮表示，當前，兩岸同胞期盼恢復兩岸人員往來，擴大和深化兩岸經濟文化交流。民進黨當局應該做的，是停止借疫情等進行政治操弄，取消阻礙兩岸民眾往來的限制性措施。

(工商 )