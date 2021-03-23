英失業率意外降至5％ 23:212021/03/23 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國官方23日公布，截至1月為止的三個月失業率意外降至5％，優於市場預估的5.2％。另一份資料顯示，2月就業人數較1月增加6.8萬人，但比起去年同期(疫情爆發前）減少69.3萬人。自1月以來，英國多數企業受疫情影響而關閉，但疫苗迅速施打後，新增確診人數如今大幅減少，校園3月復學。 鑫創電子 2020營收成長7.73％ 業外挹注 達新去年大賺31.97元 (工商 ) #失業率 #英國 #降至 #意外 #為止 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》景氣春燕近了 英國失業率5％優預估 17:052021/03/23 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵現金減資33％ 每股退股東3.3元 16:482021/03/23 財經 影》胸肌撕裂隆起 健美猛男重訓爆恐怖意外 10:262021/03/23 體育 《金融股》3因素支撐 總座看國泰金今年獲利更好 07:442021/03/23 財經 達麗去年EPS降至0.5元 20:402021/03/23 財經 國內就業漸趨穩定 2月季調失業率 近一年新低 04:102021/03/23 財經要聞 英格蘭防疫祭重典 出國沒正當理由罰20萬 19:532021/03/23 國際 花蓮屏風山5年4墜崖亡 太管處改線避危險路段 15:372021/03/23 生活 苗栗失業率最低 再開職訓專班加徵才媒合工作 18:452021/03/23 寶島 社評／大陸亮眼經濟背後的問題 04:102021/03/23 焦點新聞 美加英歐聯手制裁陸官員 中方促停止干涉內政 11:102021/03/23 財經 財經熱門新聞 比特幣還會燒多久？ 美聯準會主席曝真相 - 財經 美元暴跌35％還會實現？避險基金投降 高盛揭美股泡沫真相 - 財經 全球航空業史上最慘烈 謝金河爆華航打趴長榮關鍵 - 財經 車用晶片三雄停工 缺貨難解 - 全球財經 - 工商時報 雙虎拚轉型 群創液晶窗問世 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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