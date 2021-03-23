英國官方23日公布，截至1月為止的三個月失業率意外降至5％，優於市場預估的5.2％。另一份資料顯示，2月就業人數較1月增加6.8萬人，但比起去年同期(疫情爆發前）減少69.3萬人。自1月以來，英國多數企業受疫情影響而關閉，但疫苗迅速施打後，新增確診人數如今大幅減少，校園3月復學。

(工商 )