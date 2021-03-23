金穗影展將於5月28日到6月6日展開，除了即將於3月31日揭曉的入圍影片外，也精心策畫多部國際短片觀摩。包括甫於柏林影展首映的三部華人導演作品：金馬獎最佳影片《八月》導演張大磊榮獲短片競賽銀熊獎的《下午過去了一半》，旅法導演王裕言的《成為海洋的一千零一次嘗試》、美籍華裔導演黃嘉茵（Livia Huang）的《寶貝》。

近年在金馬獎大放異彩的星馬勢力也共襄盛舉，兩位金馬獎最佳新導演陳哲藝、張吉安分別提供他們在坎城獲獎的《阿嬤》以及在釜山競賽的《義山》，曾獲金馬影展奈派克獎的巫俊鋒也有當年入選柏林的《叢林灣》參展，值得一提的是金馬影后楊雁雁包辦了這三部短片的演出。而香港鮮浪潮、新加坡青年電影獎、東南亞短片節也推薦了不少優秀作品來台交流。殿堂級的奧斯卡名導馬丁史柯西斯、米洛斯福曼的早期短片，也都將在影展放映。

金穗獎主視覺海報則由「三頁文」創意總監顏伯駿設計，超展開的風格，期許金穗獎能集結創意，打造出台灣電影戰艦的初航氣勢。連續擔任四屆金曲獎視覺統籌的顏伯駿，首次為金穗獎操刀，率領團隊與3D藝術家Dorairolg（黃海恩）聯手打造風格強烈的金穗主視覺，以踰越界線、奇謬混雜風格，建構創作當下的氛圍，演員、導演與所有幕後人員的攜手合作，透過內在挖掘與本土養分的汲取，迸發對電影的新視界（New World）。

(中時 )