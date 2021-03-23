好萊塢警匪電影《誰殺了大個子》改編自真實懸案，美國東西岸兩大嘻哈教主慘死街頭，揭發撼動洛杉磯警察體系的驚人真相。電影由布萊德福爾曼擔任編劇執導，強尼戴普以及奧斯卡影帝佛瑞斯惠特克同台飆戲，讓電影更加張力十足。強尼戴普在《誰殺了大個子》中飾演真實人物前洛杉磯警局探員羅素波爾，他在詮釋羅素波爾一角時，注入了豐富的人性，幾乎素顏演出，完美呈現角色的靈魂，讓波爾的兒子直呼強哥跟爸爸的相似度超高。

2000年，作家蘭道爾蘇利文想要報導洛杉磯警局最惡名昭彰的蘭伯特分局，他在研究這些醜聞時，因緣際會結識到已退休的前洛杉磯警局探員羅素波爾，波爾堅信該部門與兩位嘻哈歌手吐派克和聲名狼藉先生謀殺案有密切相關，給了蘭道爾後續寫作動機和靈感，成了一切關於兩大嘻哈巨星謀殺案相關的文章、著作、電影開頭的起源。在電影《誰殺了大個子》中，重點不只是謀殺案本身，更像是以羅素波爾為中心，致敬他不斷追求謀殺案真相的精神和堅守正義的原則，到死前還為此案奔波，並找來了實力派演員強尼戴普來飾演這位盡忠職守的角色波爾，提升電影精彩度。

強尼戴普表示：「如今，聲名狼藉先生的母親還是不懂為何她會失去愛子？這就是為何我想要演出這部電影，因為我能強烈感覺到這代表的意義。」羅素波爾於2015年在洛杉磯警長辦公室裡心臟病發過世，由於《誰殺了大個子》是在2016年12月中開始拍攝，所以強尼戴普無緣見到本尊，不過他很欣慰能花時間與波爾的家人相處，他笑說：「第一次見到他兒子時難以置信，因為他們父子就像是同個模子刻出來的，讓我有點緊張，因為我要飾演這個真實人物。」拍攝期間，波爾的大兒子寇特曾去探班，他說：「看到強尼戴普經過妝髮和服裝人員重新打造之後，化身成我爸感覺超酷，也很有趣。」

強哥的演技過人，不管是扮演《頭號公敵》裡的天才銀行大盜、《黑勢力》中惡名昭彰的黑幫老大、《一世狂野》裡販賣古柯鹼的大毒梟，還是《惡水真相》中難相處又具爭議的戰地攝影記者，詮飾真人角色的功力極強，神型兼具，這次在《誰殺了大個子》化身警察，可望透過強尼戴普的超強演技，為電影注入更多靈魂，呈現最真實的樣貌。《誰》片的製片提到：「在這部電影裡，你會看到一個憔悴的強尼戴普，沒有矯揉造作，幾乎素顏，為的就是想要呈現這個角色的靈魂。」導演也毫不遲疑地承認：「強尼詮釋事情的角度與眾不同，他的觀點就是能轉個彎，讓我作為導演深受啟發。這部電影，我只想跟強尼一起完成。」《誰殺了大個子》將於4月1日上映。

(中時 )