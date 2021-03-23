被喻為暗黑版《社群網戰》的新片《神鬼網戰》，將轟動全球的非法交易暗網「絲路」（Silk Road）創辦人真實故事給搬上大銀幕。本片找來《親愛的初戀》鮮肉男星尼克羅賓森（Nick Robinson），詮釋這位「兩年賺進360億台幣」的天才犯罪少年。他將對上《猩球崛起：黎明的進擊》傑森克拉克（Jason Clarke）所飾演的老派探員，展開一場新舊世代的頂尖對決。

全片不僅鉅細靡遺描繪主角創建「絲路」的起因，甚至連他入獄前的驚險追捕都將真實呈現！有趣的是，傑森克拉克為了透過網路逮人，必須強迫自己從「科技白癡」蛻變成「網路老司機」，沒想到「第一次上網就上手」，開始創建一堆假帳號，放長線釣大魚，也為本片在緊張的追捕過程當中，增添一絲幽默氣息。

《神鬼網戰》改編自作家大衛庫許納（David Kushner）在《滾石雜誌》所刊登的文章《絲路僵局：網路犯罪主腦羅斯烏布利希的慘敗》，並由擅長執導犯罪作品的《夜行者：極惡連環殺手》導演提勒羅素（Tiller Russell）擔任編導，將網路犯罪主腦羅斯烏布利希（Ross Ulbricht），他從創建暗網「絲路」，到因此賺進360億台幣，甚至是直到被捕的過程，都鉅細靡遺地搬上大銀幕。

事實上，「絲路」的草創階段，幾乎是羅斯的論文個人部落格，上面都是關於他的自由主義理想，包括沒有政府干涉、自由意志，以及對一切事物的放任態度。男主角之一的尼克羅賓森，也對此進行一番研究後表示：「這個網站，一開始只出售一些迷幻藥與雜草，結果就像滾雪球般，最初的理想主義觀點，隨著時間流逝而受到破壞。事情很快就失去控制，一發不可收拾，網友真的測試了羅斯的信仰體系。不管是好是壞，他堅持這些自由市場的想法，並為此付出後果。」

值得一提的是，《神鬼網戰》除了描繪嫌犯創建暗網「絲路」的過程，更透過傑森克拉克所飾演的老派警探，塑造出驚人劇情轉折。片中的他不會使用網路，不過卻「第一次上網就上手」，甚至創立起社群帳號，學成後還結合自己的經驗，開設一堆假帳號，製造出各種似真似假的線索引誘羅斯上鉤，簡直搖身一變成為「網路老司機」。

導演也特別提到，自己將會結合多樣化手法來拍攝這部作品：「我有拍攝傳記片的背景，而這是兩種不同類型的結合。研讀資料過後，我將這起事件過度傳記的部分，改成比較像小說的情節，也讓劇本更加貼近現實，並具備戲劇張力。」紀錄片融合劇情片的新穎手法，更將為本片增添許多緊張氣氛。該片4月1日在台上映。

(中時 )