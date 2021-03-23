基進黨立委陳柏惟罷免案近期展開第二階段連署，民進黨秘書長林錫耀也曾表態中部地區黨公職將全力協助陳柏惟，但卻有媒體觀察到，總統蔡英文日前到台中跑行程時，前台中市長林佳龍、綠委蔡其昌、何欣純、莊競程、張廖萬堅都到場出席，卻不見陳柏惟身影，疑有意與陳柏惟切割保距。宅神朱學恒直言，民進黨若真力挺他，蔡其昌和眾多黨公職為何不去跟陳柏惟擁抱合照？他強調，有時候放話聲援是一回事，是否真心力挺是另外一回事。

宅神朱學恒。（圖/本報系資料照片）

對於蔡其昌近日稱「陳柏惟很認真」，宅神朱學恒23日上TVBS政論節目《新聞大白話》表示，陳柏惟18日質詢國安局長陳明通「違法監聽」一事才說，「蔣公看小魚逆水上游」，讓基進黨傻到相信這件事，還曾喊出要讓香港人來台當兵、過去問國安會秘書長「中國跟美國哪個比較好打」等離譜質詢，蔡其昌說這是「認真的同僚」，宅神質疑，這明顯是蔡其昌不認真，他搞不清楚質詢好壞的差別。

且讓宅神更驚訝的事是，在民進黨喊出全力挺陳柏惟後，民進黨中部黨公職，除了莊競程發了一小篇文之外，其他人一片靜默，竟沒有多少黨公職發聲？宅神直言，有時候放話力挺是一回事，是否真心力挺是另外一回事，黨中央先喊先消毒，應付好陳柏惟，免得日後咬人。

宅神也呼籲陳柏惟，如果他真的以為民進黨會幫忙，那就太天真了，民進黨真要幫忙，看看無黨籍高雄市議員黃捷的模式就知道了，「民進黨喊力挺，那蔡其昌為何不跟陳柏惟擁抱拍照？」宅神強調，有些人嘴巴講講、但實際能給的很有限，他勸陳柏惟還是搞清楚真實狀況比較好。且值得注意的是，陳柏惟先前嗆國民黨聲援罷免是政黨介入，那就帶種拿同一套標準去要求民進黨，但陳柏惟應該是沒這個能奈。

(中時新聞網)