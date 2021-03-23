國民黨積欠大量解雇黨工退休金及資遣費8億餘元，黨中央原以遭黨產會凍結的中投股利供大解黨工強制執行，但台北地院日前通知國民黨，大解黨工已撤回執行中投股利，包括桃園、台中等9縣市黨部共 83筆過去被部分大解黨工查封的不動產，將陸續由法院強制拍賣。黨中央傷透腦筋，除了與大解黨工溝通，並通知相關縣市黨部準備搬遷，也希望有興趣的黨內人士「搶標」，避免流入綠營或親綠人士手中。

國民黨2016年失去政權後黨產遭凍結，財務無以為繼，因此精簡組織，被解雇或退休黨工達730多人，且積欠退休金、遣散費等達9.7億元，其中304位大解黨工進一步查封各縣市黨部83筆不動產。

據悉，前幾年，部分黨工透過法院拍賣國民黨不動產，及黨中央自行拍賣並分4次還給大解黨工累計共1億多元。此外，也透過北市勞動局與大解黨工協商，2019年有17位黨工同意以黨產會凍結的中投股利，轉為強制執行的債務清償標的。

不料黨產會隨即向台北地院民事庭提告17位大解黨工，主張中投股利屬「國有」，不能移轉。台北地院原判黨產會敗訴，並核發判決確定證明書予17人，另兩批大解黨工 (304人、326人)也申請參與此次移轉命令，因304人也聲請移轉，暫解各地辦公廳舍被強制拍賣的危機。

但黨產會又對北院民事執行處的移轉命令提異議，另位法官卻改判17 人、326人敗訴，另判304人須取得黨產會同意，才能以中投股利為執行標的。

去年12月，對國民黨尚有5億9443萬餘元債權的304人，向台北地院撤回強制執行中投股利，繼續執行過去查封的83筆不動產。黨中央今年初接獲北院通知後，上個月又接到南投地院詢問對南投縣黨部及鹿谷鄉黨部拍賣底價有無疑義，研判大解黨工及各地法院已重啟拍賣程序；果然本月上旬，雲林縣黨部也傳出即將強制拍賣。

國民黨為此發函桃園、台中、台南市及基隆、新竹縣市、南投、彰化及雲林等9縣市黨部，提醒先前遭查封的縣市、鄉鎮市區黨部或名下宿舍等83筆不動產，將被陸續法院強制拍賣，請各縣市黨部準備另租廳舍及搬遷。

黨務人士說，83筆不動產不少位於市區精華地，例如新竹縣、新竹市、南投縣、彰化縣黨部等，總價難以估計，若全部拍脫，總額遠超過積欠大解黨工的債務，但其間涉及能賣出多少、黨產會分配債權，大解黨工能拿到只佔少數。

他說，目前除持續與大解黨工溝通，盼先撤銷查封，也準備若有任何拍賣訊息，儘量通知有興趣的黨內人士買下，避免類似前高雄縣黨部流入親綠人士手，也有利地方黨部搬遷作業有緩衝空間。

一位大解黨工則說，此事已拖4年多，部份當事人已離世，改由後代繼承，因拿中投股利抵債遙遙無期，加上黨主席江啟臣不重視此事，大家才決定捨中投股利，重新法拍83筆不動產。

(中時 )