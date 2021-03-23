國民黨黨產外有黨產會持續追殺，內遭大量解雇黨工逼債，如今9縣市黨部83筆不動產面臨法拍，一旦拍賣成功，解雇黨工頂多拿到三成多，其餘則由黨產會收歸「國有」，而此舉也將干擾國民黨接下來的2022備戰，最大得利者恐是黨產會及民進黨。

國民黨目前除了積欠大解黨工8億多元，還被黨產會追徵27億餘元。因此大解黨工查封、法拍黨產成功後，錢並非都歸大解黨工，而是黨產會參與分配。例如2018年屏東縣黨部法拍8900多萬元，大解黨工只獲2000多萬元，其餘5000多萬元歸黨產會，只不過國民黨與黨產會爭訟且聲請暫停執行而寄存法院，尚未入國庫。

類似情形還有台南市黨部也在2018年被法拍1億多元，因法院尚未完成債權分配，1億多元至今仍寄存法院，但依債權比例，六成多最終恐仍歸黨產會。

面對黨產遭「內外夾擊」，國民黨處境有如啞巴壓死囝，有苦難言，認為黨產會玩雙面手法，一面同意國民黨自行處分不動產分配給大解黨工，一面卻又要求執行署併案強制執行其中50筆不動產，並拒絕大解黨工要求停止參與分配法拍黨產後的債權，演變至今，形同利用大解黨工向國民黨逼債，拿國民黨的拳頭打國民黨，再取走逾六成法拍所得。

另一方面，黨產會追殺黨產不遺餘力，除了近日持續堅拒國民黨提議全數捐公益，甚至當年勞動局邀黨產會參與協調下，同意由國民黨分配台銀「舊制退休金專戶」，最後又因黨產會要求而暫停。更令國民黨氣憤的是，當年致電台銀阻止的黨產會研究員，如今搖身成為執業律師，承辦案件包括黨產案、黨職併公職案，令黨工大歎「黨產會要怎樣都行，國民黨要怎樣都不行。」

這幾年國民黨舉債度日已舉國皆知，隨著2022選舉逼近，各縣市正待厲兵秣馬，又碰上9縣市黨部恐連辦公廳舍都不保，無法專心打選戰，處境更雪上加霜，但靠行政、司法力量掐死黨產，迫使大解黨工回過頭法拍老東家廳舍的民進黨，肯定會像布袋戲邪派主角黑白郎君尖笑：「哈哈哈，別人的失敗，就是我的快樂啊！」

(中時 )