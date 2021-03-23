中國醫藥大學張姓男學生為吃免費壽司，將自己名字改為「鮭魚之夢」，事後哭訴改名額度用光，因而爆紅，卻遭同學爆料一連串黑歷史，如今張生自曝自己在學校遭同學嘲笑，甚至連老師都趕他出教室，對此現場學生還原真相，讓網友全怒了。

有媒體報導，張鮭魚之夢受訪時大吐苦水，自曝自己到校上課點名時，不僅遭到周圍同學嘲笑，就連老師都直接說出「張鮭魚之夢」全名，更要求自己離開教室，讓他丟臉不已，只能趴在桌上躲避同學異樣目光，但仍堅持短時間內不會將名字改回來。

鮭魚之夢自曝遭師生訕笑、趕出教室，現場同學PO文澄清根本無此事。(圖／Dcard)

對此一名中醫大學生在《Dcard》上憤怒PO文，表示張鮭魚之夢當天根本就沒有去學校上課，從一早8點的傷寒學、中醫藥物學到放學時分的必修課，這位「系核」根本沒有現身過，何來遭嘲笑與被趕出教室。

原PO不滿表示，若是記者造假新聞的話相當可恥，如果是張鮭魚之夢對記者爆假料，對於師生與校譽都是極大傷害，學校應該出面處理了。

然而張鮭魚之夢事後卻對另一家媒體表示沒有霸凌一事，只有點名時被叫鮭魚，更稱自己沒有接受過早前媒體採訪，全都是亂寫。對此原PO也再度澄清，強調張生根本沒有到教室，質疑張生根本操弄媒體，直呼「好會玩，真的鬼」。

網友也熱烈留言討論：「這種事媒體沒必要造假啦，100%是系核爆假料」、「挖靠，多重人格哦」、「說謊一時爽，一直說謊一直爽欸」、「老實說真的覺得精神狀況有些問題了，家人多關照一點吧」、「每次都說不一樣的話，真的惡劣」、「前一秒哭哭說名字改不回來，下一秒吃到免費笑超爽，這種人我是不信啦」、「為什麼學校還能忍啊」。

(中時新聞網)