羅尚樺妻子23日晚間在IG上發文，回憶2人之間的點點滴滴。(圖 翻攝自羅尚樺妻子的IG)

空軍2架F-5E單座戰機昨(22)日下午3點許驚傳擦撞意外，飛行員之一的羅尚樺搶救後仍宣告不治，而羅尚樺的妻子，已有兩個月的身孕。羅妻23日晚間在IG上PO出2人擁吻的照片，並訴說能再和羅尚樺重逢的希望，「期待與你相見，800輩子，799輩子」，她還對羅尚樺深情告白，「記得答應我的，陪著我，每一天」。

羅尚樺的妻子23日晚間在IG上PO出過去2人甜蜜擁吻的照片，並表示，「我們共組了一個家庭後，你說有老婆的地方才是家，我也一樣，有你的地方都是我的家，老公你可以不用熬夜忙碌了，現在每天睡飽飽再起來陪我就可以了」。

羅妻指出，她知道羅尚樺會和她以及2人的孩子們同在，「我知道你會在，因為你知道我怕孤單怕寂寞，老公我相信你會陪著我渡過每一個夜晚，陪著你最愛的老婆和你最愛的小玉米睡」。

羅妻感嘆，「你知道我沒有你在就睡不好，你知道我沒有你的消息就放不下心，老公你辛苦了，你很棒，你說陪我一輩子你也做到了，你把自己的餘生全部都給了我，你答應每次起飛落地的次數會一樣，你也做到了」。

同時，羅尚樺的妻子在文中，也難掩對他的思戀知情，並希望2人還能有機會再度相遇，「我知道老公你很努力的想回家，你回來了，你沒有讓我牽不到你的手親吻不到你的臉，冰冰的你心是炙熱的，最後一吻親吻在你臉頰我們的紀念，期待與你相見，800輩子，799輩子」。

羅尚樺的妻子在文中對他深情告白，「老公我愛你，謝謝你為了我改變了好多，你變得不只是個好兒子，更是好女婿好丈夫好爸爸，我們倆說好一家人不能分你你我我，我們的爸媽我會陪著他們，老公我們有美滿的家庭了，你不用再羨慕別人囉，記得答應我的，陪著我，每一天」。

看到羅妻的這篇貼文，網友們也十分不捨，「加油哦，最棒的媽媽，為了老公留下來的禮物，要堅強哦！」、「很心疼，但為了這個禮物請一定要堅強，加油」、「加油，要堅強」。

(中時新聞網)