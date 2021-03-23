一位外送員納悶，竟有客人給「洗衣球」當作小費，文章引起熱議。(摘自外送員的奇聞怪事)

美食外送崛起，隨著點餐的民眾愈來愈多，也有更多的人投入外送員的行列。外送員除了靠趟次獎勵來賺錢，客人給的小費也是其中的發財方式之一。不過近日一位外送員就納悶，竟有客人給「洗衣球」當作小費，文章引起熱議，有位同行更表示，他還遇過把「小豬」當作小費的奇葩客人。

原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上表示，近日送完餐後，客人竟拿出洗衣球給他當作小費，傻眼直呼，「客人給小費的見多了，但送洗衣球我還是第一次遇到。」同時也讓他好奇，大家送過最特別的小費有那些？

貼文一出，網友紛紛表示，「我收過客人親自做的手工皂，還挺香的」、「娃娃機夾到的吧，我也送過人家好幾盒了」、「我還收過二盒洗衣粉」、「暗示你太臭，衣服該洗了」。網友推測，有可能客人本身是夾娃娃機愛好者，或者是台主，才會有這種洗衣包，不然就是在暗示原PO太髒，「需要洗衣服了」。

另外，文章還意外釣出一位同行表示，拿到洗衣球並不算奇怪，他還遇過客人把「小豬」當作小費，讓眾人不敢置信。「你這還好，我上次送到一個養豬戶，直接送我一頭豬。」

一位外送員更表示，他還遇過把「小豬」當作小費的奇葩客人。(摘自外送員的奇聞怪事)

一位同行表示，拿到洗衣球並不算奇怪，他還遇過客人把「小豬」當作小費。(摘自外送員的奇聞怪事)

(中時新聞網)