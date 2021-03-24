養成有錢人都有的「財富吸引力」！

只要掌握實現財富的心理因子＋行為模式

金錢與運氣就會隨之而來，生活也會發生巨大變化

【財富吸引力自評表】

□ 經過便利商店就會進去逛一下

□ 經常在 39／49 元商店購買物品

□ 購物後會留下百貨公司的紙袋

□ 收到 LINE 訊息就會馬上回覆

□ 覺得跟人談起錢的事情很失禮

□ 和親朋好友吃飯會搶著先買單

－－你知道嗎？這些其實都在消耗你的財富！

【精彩書摘】

誠心面對金錢的有錢人

●不要避談錢的話題

現今還是有許多人認為，在他人面前談起錢的話題，是一種「沒品」、「下流」的行為。

尤其是對於藝文工作者，大家都有著他們不在乎金錢，「滿腦子只想著創作出好作品」的理想印象。

就算自認為會在乎錢再正常不過，甚至就某個意義而言，這是我們最關心的大事；但只要一說出口，就很容易會被說是「小氣巴拉」。想必有不少人，到最後會因此把湧到喉頭的話給吞了回去吧。

談到錢就是下流、沒品？

為何談到錢就是下流、沒品呢？

我想被問到這個問題的人，應該沒有人能夠有好的解釋。

即使是像我一樣從事自由編輯和寫作的工作者，在接到案子時，也很難直接開口就向對方提出「這件案子會有多少報酬？」的問題。

如果沒有講明報酬條件，勢必會讓人不知道是否該接下這件案子。

當然，對方事先講明報酬的情況也是有；不過要是對於金額有所不滿，也很難開口反應。因為一旦直說，只會被貼上「態度惡劣」的標籤。

所以，近年來除了演員歌手外，有愈來愈多作家、畫家和評論家等工作者紛紛開始聘請經紀人或加入經紀公司。

有談判專家介入其中，不僅更容易提出我方的條件，和金錢相關的交涉也會進行得比較順利。

但是，我們仍然必須跳脫對金錢話題的偏見。錢的話題一點也不下流、沒品。金錢反倒是最容易展現自身社會評價的指標。

我們要學著用更自然、坦蕩的態度來談論錢的話題。

正因為有對等的報酬產生，才是所謂的工作。若是抱持著「錢的事無關緊要」的態度，也就難以期待一個人能創作出像樣的作品。

如果無法創造收入，就只是單純的「玩樂」

這是我某位朋友的例子。

他是一位資金雄厚的資產家，就算沒有工作收入，生活也不成問題。在這樣的情況下，即使公司出現虧損，他也毫不在乎地繼續工作，這讓跟他有長年交情的會計師忍不住對他說：「你的工作是做興趣的吧。」

然而，我這位朋友還是沒有理會會計師的提醒，在工作上依舊我行我素。眼看著公司一再虧損，會計師終於對他說：「我看你的工作是玩樂性質的吧。」

像他這種對虧損毫不在乎的態度，就算會計師的話中帶有輕視之意，這也不為過吧。

為何很多人不談錢的話題？

「一談到錢就傷感情。」這樣的想法早已滲透民眾的日常生活。在日本，父母多半會抱持著跟孩子避談金錢話題的態度。

愈是想隱瞞的事，愈容易激起人的好奇心，所以孩子自然會對金錢抱有強烈的興趣。

這種情況，從孩子一方面天真地想要昂貴的遊戲機，另一方面當學校告知要繳交活動費用時，又會一臉認真地擔憂起家中經濟狀況的表現就可以看得出來。

然而，每當孩子難得表現出對金錢的關心，父母卻往往會用「錢的事輪不到你來操心！」的斥責態度回應。

這樣的經驗很可能就會在孩子的潛意識中植入「不可以在他人面前談到錢」的印象。

(本文摘自《財富自由的吸引力法則》/遠流出版)

【作者簡介】

菅原圭

早稻田大學文學部畢業。曾任文案、出版工作者，現為自由撰稿人。曾採訪許多商業界關鍵人物、作家、文化工作者等。他曾深入採訪日本經濟界執牛耳的重要人物、特立獨行的富翁等，並發現他們有著不成文的共同習慣。當作者破除自己的壞習慣，開始學習有錢人的習慣後，不但情緒變得穩定，也不再會因欲求不滿而消費，生活中的一切變得有秩序，財富也開始隨之而來。作者研究了成功人士的思考方式、習慣與行動，並將其共通點統整成本書。

《財富自由的吸引力法則》/遠流出版

(中時新聞網)