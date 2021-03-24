花最小的力氣，創造最大的財富

有錢人會好好整理包包跟辦公事的桌子，而且家裡不會有好幾把便利商店的傘，這是因為他們總是會好好檢視自己所擁有的物品。

另一方面，無法吸引財富者則會留很多百貨公司的購物袋，或是用東西把冰箱塞滿，110 年 3 月新書簡介-財富自由的吸引力法則因為他們不知道所需的東西數量是多少。當你養成整理的習慣，就能進一步控制自己的情緒狀態。

本書將教你從根本解決壞行為，以及養成財富吸引力的具體方法。書中歸納了有錢人的心態和心理學，向你證明「財富自由的吸引力法則」。透過本書，你將能改變自己的生活與思考方式：

情緒變穩定，不再進行欲求不滿的「小額消費」

養成規律的習慣，並能順利開啟每天的工作

不再被不必要的人事物佔去時間（時間＝金錢）

達到物質與心靈上的「富有」，邁向財富自由之路！

【精彩書摘】

在心裡跟付出去的錢「打聲招呼」

我曾經見過某位有錢人在結帳時，總會用手指輕輕碰一碰放在錢盤裡的鈔票，基於好奇心，我便忍不住向他問了這麼做的原因。

結果，對方回了我一個意想不到的答案：「我是在跟金錢道謝啊。」據他表示，每次要付錢，跟金錢「告別」時，他一定都會向金錢說聲謝謝。

為何有錢人會跟金錢道謝？

當錢還待在錢包裡的這段時間，會讓我們有滿心的富足感。

而當我們付出金錢時，取而代之的，是能夠讓我們與自己最喜歡的東西或美食相遇。所以，在鬆手放開金錢的那一刻，他都會輕觸著錢，打從心底獻上感謝。

這些話是那位會跟金錢道謝的有錢人告訴我的。

如果能像這樣在平時就懂得對金錢心存感謝，應該就能減少自己對金錢的焦慮感，例如不會再說出「這次領的薪水怎麼這麼少啊，虧我每天都加班到很晚才回家」或「最近為什麼老是一直在花錢」等怨言，而同時也不會再湧現出認為「人活著就是要受盡金錢折磨」的負面情緒。

只要抱有一顆會跟金錢道謝、既溫柔又親切的心，就算碰到錢不夠用的情形，我想肯定也能夠以苦盡甘來的柔軟思考來度過難關才是。

再次問問自己「這次花的錢真的值得嗎？」

結帳時用手指輕觸鈔票的動作，其實也包含著再次問問自己「這次花的錢真的值得嗎？」的意義在內。

當自己衝動購物時，一來到結帳的階段，有時會在瞬間突然感到一絲遲疑。

一般而言，因為都已經把東西拿在手上要結帳了，大多數的人還是會照樣付錢。不過，如果還來得及的話，不妨向收銀人員說聲：「對不起，請再讓我多考慮一下。」讓自己有時間冷靜一下，好好想清楚。

跟錢說話的另一個理由

另外，也有人在結帳時並不是跟錢道謝，而是在心裡說聲「請慢走！」至於收到錢時，則是會跟錢說聲「歡迎回來！」

據當事人表示，當他養成這個習慣後，漸漸發現到自己有時候很難用開心的語氣對錢說「請慢走！」

而這種情況幾乎都是發生在他亂花錢的時候。例如，買了自己沒有很需要的東西，或是衝動買了不太確定自己是否真的很想要的東西時。

只要養成在心裡跟錢打聲招呼的習慣，便能根據自己當下的心情，有效阻止衝動購物。

像這樣，有錢人們為了避免自己亂花錢，總是會設想各樣的對策來鞭策自己。

(本文摘自《財富自由的吸引力法則》/遠流出版)

【作者簡介】

菅原圭

早稻田大學文學部畢業。曾任文案、出版工作者，現為自由撰稿人。曾採訪許多商業界關鍵人物、作家、文化工作者等。他曾深入採訪日本經濟界執牛耳的重要人物、特立獨行的富翁等，並發現他們有著不成文的共同習慣。當作者破除自己的壞習慣，開始學習有錢人的習慣後，不但情緒變得穩定，也不再會因欲求不滿而消費，生活中的一切變得有秩序，財富也開始隨之而來。作者研究了成功人士的思考方式、習慣與行動，並將其共通點統整成本書。

《財富自由的吸引力法則》/遠流出版

(中時新聞網)