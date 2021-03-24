新冠肺炎擾世已足足400多天了。這些日子以來，全人類應該都深深體悟到，新冠疫情最可怕的並不是死亡人數和醫療崩解，而是政治的副作用。有評論家喻之為史上最政治的一場瘟疫，畢竟它不但已淪為全球兩大強權的博弈籌碼、民族及孤立主義的尚方寶劍，更進一步地讓意識型態的對峙，斬斷了抗疫的專業，讓許多荒謬的反智行為，占據了人類進步的空間。

比爾蓋茲應該對此最有感觸！照理說，在1995～2007連續13年蟬聯《Forbes》世界首富的比爾蓋茲，應是最擅算計的智者，此外，他在2015年預言未來數十年，人類可能因病毒損失千萬條性命，也彰顯了他的睿智與遠見，但最近卻有些聲名狼藉。

原來，比爾蓋茲2008年離開微軟後，把580億美元的財產捐到蓋茲基金會，致力於公益。去年疫情發燒，基金會陸續投資一億美元支援疫苗及藥物研發。這原為美事一樁，但整件事，卻被黑化成一樁樁的陰謀。

2020年12月底，羅馬尼亞、泰國與阿拉伯世界開始流傳一支影片，警告世人，比爾蓋茲將透過疫苗計畫「完全統治」世界。最荒謬的推演是，說他將趁著疫苗接種植入微晶片，以追蹤與控制人類。這讓一位企業主忍不住語帶同情地說：「真傻！放著舒服的退休生活不過，還惹了一身腥。」

但即便有人在醜化疫苗，多數人都仍想望它的到來，還因此出現橫亙在富人與窮人間的「疫苗鴻溝」、強國與弱國之間的「疫苗主權」爭奪戰。使得同樣是疫苗，有人等得崩潰，有人輕鬆插隊，道出普世眾生「同命不同價」的殘酷。

在疫苗搶翻天之際，由於美國佛州是最早開放疫苗施打的區域之一，加拿大航空公司Momentum Jets就透露，當地富豪願以70萬～224萬台幣價錢購買當日往返佛州的機票，為的就是能搶先施打。讓平凡人只能對著疫苗接種「食物鏈頂端」的富人，望之興嘆。

所幸，人性依舊存有光輝。印度裔英格蘭小姐穆克吉和愛爾蘭總理瓦蘭德卡，都重披白袍投入診治病患的第一線。而當所有人都用盡氣力避免自己感染COVID-19時，世界上也有一群人自願染上病毒。

記者衝第一線，搶當疫苗試驗受試者

近來聲名大噪的非營利組織One Day Sooner（快一天也好），早在去年就號召全球自願施打實驗疫苗的勇者，2021年初，他們更在英國實驗，自願在體內接種新冠肺炎病毒，為的就是能快速催生救世仙丹。一位23歲的志願者就表示：「疫苗愈早研發成功，可能一天能拯救7000多條人命！」

而《遠見》記者蔣濬浩秉著永遠衝到「第一線」的記者魂，也「以身試針」地成為台灣本土疫苗的受試者。同時，本期的封面故事，則以《疫苗過後，疫苗過？》為題，除了電訪到以色列疫苗接種者，為疫苗釋疑，並分析在這場疫苗戰中，台灣未來的贏面與輸面。

誠如衛福部長陳時中所言：「防疫已通過期中考，但期末考要靠『疫苗』。」究竟投身於疫苗催生的比爾蓋茲到底搞的是循私為己的「陰謀」，還是造福世人的「陽謀」？智者自有論斷。但至少，世界上還有太多為人類犧牲付出的傻瓜，足以贏得你我的掌聲。

本文作者：李建興

(本文摘自《遠見雜誌3月號417期》)

《遠見雜誌3月號417期》

(中時新聞網)