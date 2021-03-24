策劃多年、原想小規模試辦的「數位身分證」（New eID），因為部分民眾的資安疑慮，行政院突然宣布暫緩，引發各界譁然。

跨年活動期間，相關單位啟動「天網」，透過各種定位及辨識技術，找出違規趴趴走的可能染疫人士，引發正反雙方對個人隱私的辯論！

針對即將成立的「數位發展部」，原訂在2020年底，由立法院會送出組織改造修法，最終卻因運作形式及理念的歧異，至今繼續卡關。

上面三件事，背後都指向同一疑問：「面對迎面而來的智慧科技和數位治理浪潮，台灣準備好了沒？」

到底該擁抱、還是拒絕？不妨看看他山之石。

邊陲小國變數位大國

吸引逾130國挖掘祕方

距離台灣8000多公里、位於歐洲東北角的愛沙尼亞，是「波羅的海三小國」之一，130萬的人口，只相當於台灣的彰化縣。過去，他們先後遭瑞典、德國、俄羅斯等強權入侵，直到1991年才脫離前蘇聯、成為完全獨立的國家。

但過去幾年，來自130多國、超過六萬名訪客，不約而同爭相造訪。他們不是來觀光、賞景或滑雪，而是為了考察數位化政府和智慧城市。

在實體世界，愛沙尼亞或許只是微不足道的邊陲小國，但在數位化疆土和智慧應用的領域，他們可是全球標竿。不管是OECD（經濟合作暨發展組織）、WEF（世界經濟論壇）、世界銀行（World Bank）或歐盟發表的數位國力評鑑，愛沙尼亞統統名列前茅，還曾被《WIRED》雜誌評為「世界上最先進的數位社會（the most advanced digital society in the world ）」！

除了婚姻、土地交易，都能上網辦理

至今，該國政府提供超過2600種琳瑯滿目的數位服務，除了結婚、離婚、土地交易之外，其餘生活大小事，幾乎都能在網路上搞定。

一位愛沙尼亞官員曾在接受國際媒體採訪時妙喻：「2000年後出生的愛沙尼亞年輕人，可能已經不知道什麼是紙本文件了。」

擁抱數位化，不只讓政府效能提升，還能刺激產業轉型和數位經濟力。

高度數位化的社會環境，讓愛沙尼亞吸引大量ICT（資通信）產業投資，造就當地蓬勃的創業風氣。

自從2003年一炮而紅的通訊軟體Skype，至今該國已累計孕育過五家「獨角獸」公司（另有Transferwise、Taxify、PlayTech、Pipedrive），以其小國寡民的市場規模來說，實在不可思議！

而去年底公布的智慧城市論壇（Intelligent Community Forum ICF）全球首獎頭銜，就由該國首都塔林（Tallinn）拿下，當時，代表全城接下榮耀的塔林市議會主席泰利克（Tiit Terik）說：「在資訊化時代，愛沙尼亞的祕密武器就是數位化；這比石油跟金屬礦產還要有效！」

現在，不過45萬人的塔林，不但享有「波羅的海矽谷」美名，更成為歐洲著名的新創聚落。各種前所未見的科技概念、尚未進入市場的智慧專案，都能在塔林搶先測試水溫、蒐集應用數據。

外界驚訝之餘，不免好奇，愛沙尼亞為何有超前部署的勇氣和遠見？原因就在於30年前剛獨立時，他們什麼都沒有，只能藉由數位化大膽冒險搶進！

1991年脫離蘇聯獨立，那時百廢待舉的愛沙尼亞，基礎建設落後歐洲同儕一大截，一半家戶連傳統電話都沒有。看到鄰國芬蘭出現電信巨人「諾基亞」（Nokia），更是大受打擊。

既然在類比時代輸了；那就從數位時代討回來吧！

從1990年代中期，愛沙尼亞就全力投入「數位治理」（E-Governance），2000年起，要求公務員在線上瀏覽資料、開會不印文件、公文改用電子簽章。2002年，發行第一代數位身分證（eID card）。2005年，成為世界第一個以i-Voting模式舉辦全國選舉的國家，目前有近半數國民使用線上投票。

2012年開始，在小學推廣程式語言課程，2014年，更大膽啟動跨國界的E-Residency計畫，只要繳納100歐元，10分鐘內就能成為愛沙尼亞的「數位公民」，至今吸引七萬名非本國籍人士申請，成為舉世矚目的數位國家成功典範！

不斷改善系統防駭

全球網路安全高居第二

然而，愛沙尼亞的數位轉型之路並非一帆風順。

比方，為了推動數位身分證，愛沙尼亞多年來陸續修訂許多法規，為智慧應用提供周延的法律架構，也很早運用區塊鏈建立公開監測系統，保障國民的資料安全。

2007年，遭受國際駭客攻擊，2017年，發現系統的安全漏洞，都成為不斷改善、精進的動力，讓他們在國家網路安全指數（NCSI）排名高居全球第二。

這場全面向數位轉型的硬仗，早在各國之間熱烈開打，看看愛沙尼亞的故事，台灣該如何迎頭趕上？

本文作者：高宜凡

(本文摘自《遠見雜誌3月號417期》)

《遠見雜誌3月號417期》

(中時新聞網)