冷風呼嘯、寒流不止的冬季，國境之南的屏東，依然享有暖陽的餘裕。2月5日，「勝利星村創意生活園區」正式開幕，濃厚的眷村情懷、全國密度最高的獨立書店聚落，成為屏東在地最鮮明的「城市名片」。

勝利星村的前身是勝利、崇仁眷村，曾是已故抗日名將孫立人、作家張曉風居住舊址，是全台最大規模的日式宿舍群。

自2007年被指定為歷史建築後，屏東縣政府著手修復多達69棟的老舊官舍及招商。目前，總計有51家品牌店入駐，涵蓋飲食、文化創意、表演藝術等。

值得一提的是，屏東縣共有12家獨立書店，就有五家聚集在勝利星村，成為全台密度最高的獨立書店聚落。

特色獨立書店，翻轉文化沙漠意象

這五家書店，分別為：七木人文空間書房、「繫。本屋」、永勝5號、南國青鳥和「小陽。日栽」。在書店經營不易的年代，他們各擅主場，創造各自的文化風景。

走過勝利星村巷道，推開紅色鐵門、一踏進七木人文空間書房，許多動物玩偶映入眼簾，整座牆更張貼各式認識動植物的知識性海報，與上層層架擺放的馬克斯思想……等政治舊書，大異其趣。

書店主人李世斌，同時也是屏東縣議員，這裡是他圓少年夢的基地。他回憶，早年就讀大學時，仍是戒嚴時期，許多黨外雜誌、禁書，在黑市相當受歡迎。

不遠處的永勝5號，是作家張曉風的故居，她在2000年父親過世後便搬離，2019年9月，在地作家郭漢辰向縣府承租此地。

永勝5號成立的初衷，是希望成為推廣文學的平台，為此，選書以張曉風及本土作家為主，更曾邀請王偉忠、張曼娟等藝文界名人座談，與讀者交流。

2020年12月6日，張曉風以「學術性格」為題回到故居，邀集50多名陽明校友重溫一堂「國文課」，蔚為一段佳話。

另一家書店南國青鳥，位於孫立人官舍，二樓設有孫立人將軍紀念館，一樓選書以台灣和南方學為主。

青鳥擅長策劃活動，去年屏東縣府委託舉辦「南國漫讀節」活動，蔡瑞珊號召包括蔣勳、詹宏志、小野等百位藝文界人士響應，辦得有聲有色，也翻轉了外界對於屏東「文化沙漠」的刻板印象。

最艱困年代，也是重燃希望起點

對獨立書店來說，這是個最眾聲喧嘩，也是經營最艱困的年代。

三個多月前，獨立書店串聯在11月11日當天關店一日，以抗議電商平台削價競爭，擠壓實體書店原本就已微薄的利潤。這起事件，讓不少人省思，「若沒有書店，世界會變得如何？」

儘管現實愈來愈骨感，但願意投入作夢的人，還是不少。台灣獨立書店文化協會統計，2013至2020年七年間，全台開出超過240家實體書店。

「獨立書店是閱讀在典範轉移中的一股逆流，」屏東大學文化創意產業學系教授施百俊剖析，書是內容的火車頭，沒有IP（智慧財產權），就沒有後續的動漫電影產出。「世上沒有國家放棄這塊，除非整列火車你都不要了，我們沒辦法想像，那是多麼粗鄙又沒有根的社會跟國家，純功利、不講文化的世界很可怕，」他強調。

獨立書店同時也代表著社會的多元性，台灣獨立書店文化協會理事長陳隆昊舉例，「全台灣都誠品有什麼意思？不能老是吃麥當勞，還是要吃餛飩麵、牛肉麵，一個社會就是要這樣多元。」

書店不死，只是轉換他種形式。勝利星村的故事，讓外界看到，獨立書店在寒冬嚴峻中如同梅花，堅忍不拔地綻放獨特的風華。

本文作者：馮紹恩

(本文摘自《遠見雜誌3月號417期》)

《遠見雜誌3月號417期》

(中時新聞網)