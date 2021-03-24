美國一位名為賈斯汀(Justin)的業餘摔角手去年10月不慎跌斷雙腿，影片在網路廣為流傳。他在後院擂台表演，出場時從第二階繩圈轉身跳下，僅僅不到1公尺的高度就出現嚴重傷害，被認為相當離奇。賈斯汀一度面臨截肢，加上他沒有保險，醫療帳單估計20萬美元起跳(約台幣567萬)！

I had to see it on my timeline.



Now it’s your turn. 🤢 pic.twitter.com/I1gHmJxcLg — RDream (@RDream22) October 26, 2020

賈斯汀的上身往前倒下，兩隻小腿從膝蓋反方向折彎，由於韌帶受損，傷勢實際比看上去嚴重許多，他的醫療預算還沒包含要在家裡設置無障礙空間。賈斯汀的姊妹艾許莉(Ashley)在網路籌款平台GoFundMe幫他募集醫藥費，目標20萬美元，最後只停在21781美元，相當於十分之一而已。

艾許莉在播客說：「我知道這鏡頭看起來很糗，但是發生在自己親人身上還是痛徹心扉。」網路上真的有很多人嘲笑賈斯汀，那樣會受傷確實也莫名其妙，然而賈斯汀做那個動作很多次了，艾許莉指出他的左膝先支持不住，連帶右膝跟著斷了。

職業摔角名將傑瑞柯(Chris Jericho)驚呼：「這實在太慘了！」隨即捐助2000美元是最大一筆捐款，還有另一位職業選手捐助500美元。賈斯汀對此非常感激。

這很難說是賈斯汀的錯，畢竟在專業人士身上也會發生。名人堂摔角手凱文奈許(Kevin Nash)就曾在擂台上無端撕裂了四頭肌。奈許那時並沒有激烈動作，只是從擂台的角落走到對面就受傷了，當場倒地哀號，不幸遭到嘲笑，現在單是在youtube輸入他的名字，關鍵字「四頭肌(quad)」就會隨之出現。

(中時新聞網)